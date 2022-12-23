أستون مارتن: استعمال محركات مرسيدس ليس جانباً سلبياً

لدى لورانس سترول مالك الفريق طموح يتمثل بالمنافسة على لقب بطولة العالم خلال المواسم المقبلة، ما يعني التفوق على فريق مرسيدس المصنعي الذي يستعمل نفس المحركات.

وعادة ما تفضل الفرق الكبيرة تصنيع محركاتها الخاصة كي تتمكن من ملاءمة الهيكل بأفضل ما يمكن.

ولمح سترول في الماضي إلى أن أستون مارتن قد تصنع يوماً ما محركاتها الخاصة، لكن لا خطط حالية لتصنيع محركاتها الخاصة لحقبة قوانين 2026 الجديدة.

وأكد فالوز أن استعمال محركات مرسيدس لن يهدد طموحات أستون.

فقال: "لا أرى ذلك. بالتأكيد لا أشعر بأن استعمال محركات مرسيدس يمثل جانباً سلبياً".

وأكمل: "أعتقد أنها أثبتت موثوقيتها، وأداؤها ضمن المستوى المطلوب. لا أعتقد أن استعمالها سيشكل مشكلة على الإطلاق".

لانس سترول، أستون مارتن وسيباستيان فيتيل، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت

وحالياً تستعمل أستون مارتن القسم الخلفي بالكامل من مرسيدس، بما في ذلك علبة التروس وأنظمة التعليق وهي قطه من المسموح مشاركتها بين الفرق وفق القوانين.

وأكد فالوز أن الفريق قد يقرر في المستقبل تصنيع المزيد من القطع في المستقبل.

فقال: "أعتقد أننا نمتلك مقاربة منفتحة حيال مثل هذه الأمور. كما قلت، أعتقد أن ما حصل عليه الفريق جراء هذه الشراكة هائل حقاً".

وتابع: "مع التقدم أكثر مستقبلاً يمكننا البدء بالعمل على مشاريعنا، نحن ندرك قدرتنا على ذلك وربما نقدم قطعاً أفضل مما يقدمونه".

واسترسل: "هذه هي الإمكانية التي نعمل على تعزيزها قبل أن نبدأ اتخاذ قرارات كهذه".

واختتم: "لكن حالياً، لا أرى أن أية قطع نأخذها من مرسيدس تتسبب بأي جوانب سلبية على الإطلاق".