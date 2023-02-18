أستون مارتن: إطلاقنا لسيارتنا الحقيقيّة "مسألة مهمّة"

بعد بداية مخيّبة للآمال لموسم إطلاق السيارات الجديدة بالنسبة للمشجّعين، حيث اختارت العديد من الفرق عدم إظهار سياراتها الفعليّة، انتظر الجميع حتّى هذا الأسبوع عندما ظهرت بعض السيارات الحقيقيّة.

وكانت أستون مارتن من بين الفرق الأولى التي تكشف عن سيارة 2023 الفعليّة، وذلك عبر عرض سيارة "آي.ام.آر23" أمام الضيوف والمشجّعين ووسائل الإعلام في مصنعها في سيلفرستون.

وعلى إثر انتقاد بعض الفرق مثل ريد بُل لعدم عرض السيارة الجديدة الفعليّة، تمّت الإشادة بأستون مارتن من قبل سائقها الجديد فرناندو ألونسو.

وقال الإسباني: "أعتقد بأنّ المشجّعين سيسعدون بإطلاقنا للسيارة الحقيقيّة".

وأضاف: "من المحبط أن ترى سيارة استعراضيّة بملصقات مختلفة. لذا أجل، كان هذا الفريق عادلًا على جميع الأصعدة".

وقال دان فالوز المدير التقنيّ لأستون مارتن أنّه في حين كانت هناك رغبة في عدم السماح لحدث الإطلاق بتشتيت الفريق عن تركيزه على التنافسيّة، فقد كانت هناك رغبة لضمان عدم خذلان المشجّعين.

وقال: "من الواضح أنّنا اتّبعنا برنامج تطوير عدائيّ للغاية. بالرغم من أنّ سقف النفقات يحدّنا، فإنّنا نريد مواصلة وضع المكوّنات الجديدة على السيارة في أسرع وقتٍ ممكن".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّنا كنّا حريصين على أن تكون السيارة التي أطلقناها واختبرناها بشكلٍ أوليّ على المسار هي ذاتها تقريبًا التي سنتوجّه بها إلى البحرين".

وأردف: "من المهمّ بالنسبة لنا عرض السيارة الحقيقيّة لمشجّعينا. أعتقد بأنّ ذلك صعبٌ جدًا من منظور شخصي، أن تقف خلف سيارة العام الماضي وتقول هذه مختلفة... الملصقات مختلفة! كانت تلك مسألة مهمّة بالنسبة إلين".

واختتم بالقول: "نحن محظوظون للغاية ببناء قاعدة جماهير كبيرة على مدار الأعوام الماضية، وأعتقد بأنه من المهمّ أن نُقدّم لهم شيئًا جيّدًا، وكذلك بالنسبة لوسائل الإعلام وعائلاتنا".