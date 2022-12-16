أستون مارتن أول فريق يؤكد موعد الكشف عن سيارة 2023

سيكشف الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقراً له عن سيارته الجديدة "إيه.أم.آر23" في حدث مباشر من مقره في سيلفرستون يوم 13 فبراير/شباط المقبل.

وسيقام حدث الكشف أمام مجموعة مختارة من الحضور، وسيبث عبر المنصات الرقمية.

وستنطلق أستون مارتن في الموسم الجديد بعد أداء مخيب في 2022، حيث فشلت السيارة في تقديم أداء يرقى إلى التطلعات.

وأنهت أستون مارتن بالمركز السابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين، بعد أن تبنّت مقاربة ريد بُل وتمكنت من تحقيق بعض التقدم خلال الموسم.

ولعل أهم ما جرى مع الفريق خلال الموسم، كان إعلان ضم فرناندو ألونسو إلى صفوف الفريق ليقود إلى جانب لانس سترول، وذلك بديلاً عن سيباستيان فيتيل الذي أعلن اعتزاله.

وأشارت أستون مارتن إلى أن سيارة 2023 ستتبع اتجاهاً تصميمياً جديداً.

حيث قال دان فالوز المدير التقني: "هناك حدود لما يمكن عمله ضمن القوانين الحالية. لكن نعم ستكون هناك تغييرات كبيرة في بعض النواحي للسيارة الجديدة".

وكان ألونسو قد قاد السيارة للمرة الأولى خلال تجارب أبوظبي بعد الموسم على حلبة ياس مارينا.