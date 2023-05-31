أستون مارتن: ألونسو لم يكن ليفوز في موناكو لو انتقل مباشرة لإطارات "انترميديت"

انتقل ألونسو من إطارات هارد القديمة إلى ميديوم مع أولى بوادر هطول الأمطار حين كان جزء من الحلبة ما زال جافاً.

وبعد صراعٍ مع السيارة على المسار، عاد الإسباني بسرعة إلى منصة الصيانة للانتقال إلى إطارات انترميديت.

وتمسك ألونسو بمركزه الثاني حتى نهاية السباق خلف الفائز ماكس فيرستابن، لكن كراك شدد على أنه حتى لو توقف مرة واحدة للانتقال مباشرة إلى انترميديت، فإنه لم يكن ليتفوق على فيرستابن.

حيث قال مؤكداً على أن أستون مارتن اتخذت القرار الصحيح وفقاً للمعلومات المتاحة حينها: "نحتاج للنظر إلى الصورة الأكبر. من الواضح أننا حاولنا البقاء على المسار بأطول وقت ممكن ضمن ظروف كتلك (لأننا لم نكن نعلم موعد هطول الأمطار)".

وأكمل: "لم نتوقع كل تلك الكمية من المطر بصراحة. كنا نعتقد بأنها ستهطل لفترة قصيرة، وتجف الحلبة بسرعة لأن حرارتها كانت مرتفعة للغاية".

وأضاف: "عادة يمكن القول: ’حسناً نبقى لوقت أطول، لفتين أو ثلاثاً’ لكن الإطارات كانت قد اهترأت بالفعل".

وتابع: "رأينا الحرارة تنخفض. كان ذلك يعني نوعاً من المخاطرة. وحين دخلت السيارة للمنصة مع تلك المعلومات، قلنا: ’حسناً، دعونا نضع ميديوم’. لكن وبعد فترة قصيرة من خروج السيارة، بدأت الأمطار تهطل بغزارة. بالتالي كان علينا استدعاء السيارة مجدداً".

بالمقابل، اعترف كراك بأن الفريق لم يتوقع أمطاراً بهذه الكثافة بتلك الطريقة، ولم يكن يتوقع أن تكون المياه غزيرة بما يكفي كي تصمد إطارات انترميديت حتى النهاية.

فقال: "بصراحة، كنا نعتقد بأنه بوسعنا إكمال السباق على إطارات ميديوم، لأن الحلبة ستجف بسرعة".

وأكمل: "لكننا أخطأنا الحُكم بعض الشيء لأن الأمطار تأخرت في الهطول على بعض أقسام الحلبة".

وتابع: "ربما أخطأنا الحُكم، فقد كنا نعتقد بأن إطارات انترميديت ستتآكل بشكل كبير في تلك الأقسام من الحلبة".

واسترسل: "في نهاية المطاف، كان قرارنا هو استعمال ميديوم. من ثم بعد لفة وجدنا أنها غير صالحة. بالتالي قررنا استدعاء فرناندو مجدداً".

من جهة أخرى، أشار كراك إلى أن الإسباني لم يخسر الفوز بسبب ذلك القرار.

فقال: "كلا، لا أعتقد أنه خسر فرصة الفوز. لأننا لو وضعنا إطارات انترميديت مباشرة، لانتقل إليها ماكس مباشرة كذلك. علاوة على امتلاكه لفارق الصدارة. بالتالي لا أعتقد أن ذلك كان ليغيّر النتيجة".

وتابع: "أعتقد وبشكل عام أنه علينا عدم الطمع، علينا دراسة أهدافنا. وصلنا إلى هنا لتقديم عمل أفضل من الجولات السابقة وأعتقد أننا نجحنا. أعتقد أن ريد بُل كانت أسرع منا قليلاً".

منصة تتويج سباق موناكو تصوير: صور موتورسبورت

وفي تعليق لافت، أكد كراك أنه كان من الأكثر أماناً الالتزام بقرار الإطارات الملساء، بدلاً من تبديل الرأي بشكل متأخر في اللحظة الأخيرة والمخاطرة بحدوث اختلاطٍ للإطارات من قبل الميكانيكيين.

فقال: "كما قلت، تم اتخاذ القرار بسرعة كبيرة. من ثم عليك التعايش معه والالتزام به وتنفيذه. وإلا، قد تخرج السيارة بإطارَي ميديوم وإطارَي انترميديت!".

وأكمل: "حالما يُتخذ القرار عليك تنفيذه. وإلا فإن أية محاولة للتراجع قد تسير بشكل خاطئ تماماً".

وأضاف: "سننظر فيما حصل ونتعلم منه، وننفذه بشكل أفضل المرة المقبلة".

واختتم: "نحن مسرورون من التناغم بين السائق والفريق. فرناندو كان مسروراً من قرار الانتقال لإطارات ميديوم، ولاحقاً كان مسروراً من الانتقال لإطارات انترميديت!".