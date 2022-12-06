أستون مارتن: ألونسو كان "مثيراً جداً للإعجاب" في تجارب أبوظبي

شارك ألونسو مع فريقه الجديد أستون مارتن خلال تجارب بيريللي للإطارات في أبوظبي بعد انتهاء الموسم.

كما قد يحصل على المزيد من الوقت خلف المقود مع بداية تجارب بيريللي لإطارات 2024، العام المقبل.

وقال كراك: "لقد كانت تجارب مثيرة جداً للإعجاب، إنه مثير جداً للإعجاب".

وأكمل: "لقد كان مصيباً تماماً في جميع الأوقات، كما كان ودوداً ومنفتحاً ويتحلى بالشفافية التي أعتقد أنها متبادلة. نحن مسرورون جداً من كيفية سير تلك التجارب، حقاً".

وحين سُئِل حيال المقارنة بين سيباستيان فيتيل وألونسو، أجاب كراك: "إنهما مختلفان صحيح، فهما قادمان من خلفيتين مختلفتين. الأول لاتيني والثاني ألماني. وتلك فوارق كبيرة".

وأردف: "لكن القاسم المشترك بينهما هو التركيز، التركيز على التحسن، وعلى تحقيق التقدم".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أوضح كراك أن تواجد ألونسو بات بالفعل قوة محفزة ضمن صفوف الفريق.

فقال: "أعتقد أن لدى فرناندو أمثلة كثيرة على التصميم والعزم والتحفيز".

وأكمل: "لذا، أعتقد أنه أشعل شرارة التحفيز والشغف ضمن الفريق".

وأشار كراك إلى أن ألونسو قد يبقى مع أستون مارتن حتى حين يعتزل السباقات، فقال: "خضنا محادثات إيجابية جداً معه. وبرأيي فإنها تتخطى مجرد التسابق".