أستون مارتن: ألونسو كان ليتقدم إلى الصدارة في سباق موناكو لو انتقل مباشرة لإطارات انترميديت

كان ألونسو ضمن معركة استراتيجية على صدارة سباق موناكو حين حصل على فرصة التقدم أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، ضمن وقفة صيانة هامة للغاية مع هطول الأمطار.

لكن، وحين دخل الإسباني المرة الأولى إلى منصة الصيانة، قرر الانتقال إلى الإطارات الملساء لأنه ومع فريقه، كانوا يتوقعون بأن الأمطار لن تتواصل.

وسرعان ما ظهر خطأ هذا التوقع، حيث ساءت الأمطار أكثر ليضطر ألونسو إلى العودة مجدداً والانتقال لإطارات انترميديت في اللفة التالية وبعد فترة قصيرة دخل فيرستابن للانتقال إلى انترميديت مباشرة.

وتسبب قرار أستون مارتن هذا بكثير من الجدل حيال ما كان ليحصل لو أن ألونسو انتقل مباشرة إلى انترميديت، وسواء أكان ذلك فرصة ضائعة أم لا.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جائزة إسبانيا الكبرى حيال ما أشارت إليه بيانات الفريق التحليلية بعد السباق، كشف مايك كراك مدير الفريق أن البيانات توقعت تقدم ألونسو للصدارة بشكل شبه مؤكد.

حيث قال: "أنظمة الحاسوب أشارت إلى أنه وفي حال وضعنا إطارات انترميديت، كنا ربما لنتقدم على ماكس. لكن ذلك لا يعني أننا كنا لنفوز بالسباق".

وتابع: "لكن حين تتخذ مثل هذه القرارات، عليك الاعتماد على البيانات التي تتوافر لديك في تلك اللحظة".

ألونسو نفسه، كان قد وقف إلى جانب قرار أستون مارتن، بينما أكد كراك بشكل واضح أن ما حصل في موناكو لن يدفع الفريق لاتخاذ قرارات تحمل مغامرة في طيّاتها مستقبلاً.

حيث أجاب إن كان يتوقع أن الفريق سيصبح أكثر عدائية لناحية الاستراتيجية من الآن فصاعداً، أجاب كراك: "إن كانت العدائية تعني المغامرة غير المحسوبة، فالجواب هو لا بالتأكيد. نحن لسنا مقامرين".

واختتم: "نحن فريق يعتمد على البيانات. نتابع جميع المعلومات التي لدينا، وإن كان هذا هو المقصود من السؤال، فالجواب واضح!".