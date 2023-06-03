أستون مارتن: ألونسو كان ليتقدم إلى الصدارة في سباق موناكو لو انتقل مباشرة لإطارات انترميديت
كشفت بيانات الحاسوب التحليلية لفريق أستون مارتن أن فرناندو ألونسو كان ليتقدم إلى صدارة سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد لموسم 2023، لو أنه انتقل مباشرة إلى إطارات انترميديت.
كان ألونسو ضمن معركة استراتيجية على صدارة سباق موناكو حين حصل على فرصة التقدم أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، ضمن وقفة صيانة هامة للغاية مع هطول الأمطار.
لكن، وحين دخل الإسباني المرة الأولى إلى منصة الصيانة، قرر الانتقال إلى الإطارات الملساء لأنه ومع فريقه، كانوا يتوقعون بأن الأمطار لن تتواصل.
وسرعان ما ظهر خطأ هذا التوقع، حيث ساءت الأمطار أكثر ليضطر ألونسو إلى العودة مجدداً والانتقال لإطارات انترميديت في اللفة التالية وبعد فترة قصيرة دخل فيرستابن للانتقال إلى انترميديت مباشرة.
وتسبب قرار أستون مارتن هذا بكثير من الجدل حيال ما كان ليحصل لو أن ألونسو انتقل مباشرة إلى انترميديت، وسواء أكان ذلك فرصة ضائعة أم لا.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جائزة إسبانيا الكبرى حيال ما أشارت إليه بيانات الفريق التحليلية بعد السباق، كشف مايك كراك مدير الفريق أن البيانات توقعت تقدم ألونسو للصدارة بشكل شبه مؤكد.
حيث قال: "أنظمة الحاسوب أشارت إلى أنه وفي حال وضعنا إطارات انترميديت، كنا ربما لنتقدم على ماكس. لكن ذلك لا يعني أننا كنا لنفوز بالسباق".
وتابع: "لكن حين تتخذ مثل هذه القرارات، عليك الاعتماد على البيانات التي تتوافر لديك في تلك اللحظة".
ألونسو نفسه، كان قد وقف إلى جانب قرار أستون مارتن، بينما أكد كراك بشكل واضح أن ما حصل في موناكو لن يدفع الفريق لاتخاذ قرارات تحمل مغامرة في طيّاتها مستقبلاً.
حيث أجاب إن كان يتوقع أن الفريق سيصبح أكثر عدائية لناحية الاستراتيجية من الآن فصاعداً، أجاب كراك: "إن كانت العدائية تعني المغامرة غير المحسوبة، فالجواب هو لا بالتأكيد. نحن لسنا مقامرين".
واختتم: "نحن فريق يعتمد على البيانات. نتابع جميع المعلومات التي لدينا، وإن كان هذا هو المقصود من السؤال، فالجواب واضح!".
أحدث الأخبار
فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني
فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار
لماذا لا تقدم تحديثات مرسيدس التي طال انتظارها التحسينات التي "يحلم بها" هاميلتون؟
لماذا لا تقدم تحديثات مرسيدس التي طال انتظارها التحسينات التي "يحلم بها" هاميلتون؟ لماذا لا تقدم تحديثات مرسيدس التي طال انتظارها التحسينات التي "يحلم بها" هاميلتون؟
هاميلتون يخشى من أنه قد لا يصل للقسم الثالث من تصفيات إسبانيا
هاميلتون يخشى من أنه قد لا يصل للقسم الثالث من تصفيات إسبانيا هاميلتون يخشى من أنه قد لا يصل للقسم الثالث من تصفيات إسبانيا
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.