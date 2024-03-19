أستون مارتن: ألونسو "الثعلب العجوز"يجلب قيمة أكبر من مجرد الأداء

يخوض صاحب الـ 42 عاماً موسمه الثاني مع أستون مارتن حيث حلّ بديلاً عن سيباستيان فيتيل بطل العالم السابق مع بداية موسم 2023.

وأوضح كراك أن ألونسو يواصل دفع الفريق ضمن جميع النواحي، داخل وخارج الحلبات، قائلاً: "لقد رأينا ذلك بالفعل منذ انضمامه العام الماضي".

وأكمل: "لقد جلب معه موهبته الواضحة وخبرته الكبيرة وهذا أمر لا نشكك فيه مطلقاً. لكنه بالمقابل، جلب قيمة أكبر للفريق، الضغط والسعي لتحفيز الجميع. إنه يقود الجميع بما يقوم به من أداء، بدءاً من اللحظة الأولى في الصباح حتى آخر الليل، وذلك مثال يحتذى".

وأردف: "ذلك أمر إيجابي انتشر ضمن الفريق بأكمله، وهي ناحية يجب الحفاظ عليها".

من جهة أخرى، أشار كراك إلى جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى كمثال، حين نافس ألونسو للبقاء أمام جورج راسل سائق مرسيدس، محاولاً استخراج أقصى وتيرة ممكنة من إطارات هارد.

وذلك حين سأل إن كانت هناك خطة بديلة، حيث لم يمنح الفريق فرصة للتفكير وحسب بل وضع ضغطاً على المنافسين.

فقال: "لقد سألنا عن خطة بديلة. هل لدينا خطة بديلة؟".

وأكمل: "فرناندو يختبرك على الدوام، وعليك توخي الحذر إن كان صادقاً في كلامه، لأنه يعرف جميع الاستراتيجيات مسبقاً، ويعرف جميع مواقع المنافسين. وهو أمر يقوم به عمداً، لأنه يعرف أن المنافسين يستمعون. إنه ثعلب عجوز ماكر!".

وأردف: "لكنه متيقظ دوماً. حالما تعتقد أنك وللفة واحدة قادر على توقع ردة فعله، تأتيك رسالة عبر اللاسلكي وهو يقول ’ماذا عن الخطة البديلة؟’، كما يفعل فرناندو على الدوام".

وأكمل: "من ثم علينا التفكير بخطة بديلة، لكنك لن تُنهي بنفس مركزك حين تستعمل خطة بديلة".

وأثنى كراك على الطريقة التي أبقى بها ألونسو، راسل خلفه، وبنجاح، دون منح سائق مرسيدس فرصة استعمال "دي آر أس" للكثير من اللفات.

فقال: "لقد كان قوياً للغاية. كنا نعلم أن جورج خلفه يمتلك وتيرة جيدة، ولم نكن نرغب باقترابه ضمن مجال ’دي آر أس’. يتعلق الأمر بالموازنة بين الضغط وبين الحفاظ على الإطارات".

وأكمل: "أعتقد أنه تمكن من هذه المهمة أفضل من أي سائق آخر. لا أعلم من أين صنع ذلك الفارق. برأيي، لطالما كان متحكماً بالوضع برمّته".

وشدّد كراك على أن أولوية الفريق تكمن في الإبقاء على ألونسو للموسم المقبل، رغم إدراكه بأن الفرق الأخرى تفكّر بضمّه.

فقال: "ليس سراً أنه عليه أولاً اتخاذ القرار حيال ما يريد فعله. أعتقد أنه ليس سراً كذلك بأننا نريد مواصلة العمل مع فرناندو".

وأكمل: "الأمر الأهم هو منحه سيارة سريعة. كي يحصل على الثقة بهذا المشروع والفريق. وهذا ما سنناقشه في الأسابيع المقبلة".

واختتم: "من الواضح أن سائقاً بمثل حجمه، محط أنظار الجميع، لكننا سنحاول الإبقاء عليه معنا".