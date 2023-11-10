أستون مارتن: ألونسو استعمل خطوط تسابق "غير اعتيادية" للتغلب على بيريز في البرازيل

اجتاز بطل العالم مرتين خط النهاية بفارق 0.053 ثانية أمام سيارة ريد بُل ليحرز ثالث مراكز منصة التتويج في انترلاغوس، في جولة شهدت عودة أستون مارتن للوتيرة السريعة للمرة الأولى منذ زاندفورت.

ورغم أن بيريز انتزع المركز في اللفة ما قبل الأخيرة من ألونسو، لكن الأخير عاد في اللفة الأخيرة ليتجاوز المكسيكي في المنعطف الرابع في معركة مذهلة.

وأثنى كراك على القيادة الاستثنائية لنجم الفريق مشيراً إلى خطوط التسابق "غير الاعتيادية" التي اتبععا.

فقال: "لقد كانت معركة مثيرة للغاية خلال اللفات الأخيرة. من الواضح أنك ومع الاقتراب من نهاية السباق فإن الحماسة تزداد.. لقد كانت معركة مثيرة".

وأكمل: "يمكن رؤية اتباعه بعض خطوط التسابق غير الاعتيادية إن صح التعبير. لكن قيل لـ سيرجيو خلفه بأن يحذو حذوه، وتلك مسألة مثيرة للاهتمام".

وأضاف: "لذا، يمكن أن نرى هذه الديناميكية المذهلة هنا - الجميع حاول إدارة هذه الإطارات من أجل وتيرة قوية أثناء التجاوز".

وأردف: "رأينا الخبرة الهائلة، كيف تمكن من إدارة اللعبة في مواجهة الخط الذي يمتلك نظرياً السيارة الأسرع".

من جهة أخرى، أضاف كراك أنه وخلال عدة لفات اتبع ألونسو مقاربات مختلفة من أجل الحفاظ على إطاراته بيريللي، على حلبة اشتكى منها السائقون بأنها تتسبب بتآكلات أكثر من المعتاد للإطارات.

وحين سُئِل حول رأيه في كيفية كسب ألونسو للمركز بعد خسارته لـ بيريز، أجاب كراك: "لا تعلم حقاً كمّ الأداء الذي يتمكن السائق من استخراجه، وهذا ما يحدد النتيجة في النهاية".

وأردف: "من ثم، أعتقد أن فرناندو كان مستعداً بشكل جيد منذ مخرج المنعطف الأول والثاني وتمكن من التجاوز".

يشار إلى أن لانس سترول زميل ألونسو، حقق المركز الخامس.