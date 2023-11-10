أستون مارتن: ألونسو استعمل خطوط تسابق "غير اعتيادية" للتغلب على بيريز في البرازيل
قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أن سائقه فرناندو ألونسو استعمل خطوط تسابق غير اعتيادية لانتزاع منصة التتويج من سيرجيو بيريز سائق ريد بُل خلال الدقائق الأخيرة من عمر السباق.
اجتاز بطل العالم مرتين خط النهاية بفارق 0.053 ثانية أمام سيارة ريد بُل ليحرز ثالث مراكز منصة التتويج في انترلاغوس، في جولة شهدت عودة أستون مارتن للوتيرة السريعة للمرة الأولى منذ زاندفورت.
ورغم أن بيريز انتزع المركز في اللفة ما قبل الأخيرة من ألونسو، لكن الأخير عاد في اللفة الأخيرة ليتجاوز المكسيكي في المنعطف الرابع في معركة مذهلة.
وأثنى كراك على القيادة الاستثنائية لنجم الفريق مشيراً إلى خطوط التسابق "غير الاعتيادية" التي اتبععا.
فقال: "لقد كانت معركة مثيرة للغاية خلال اللفات الأخيرة. من الواضح أنك ومع الاقتراب من نهاية السباق فإن الحماسة تزداد.. لقد كانت معركة مثيرة".
وأكمل: "يمكن رؤية اتباعه بعض خطوط التسابق غير الاعتيادية إن صح التعبير. لكن قيل لـ سيرجيو خلفه بأن يحذو حذوه، وتلك مسألة مثيرة للاهتمام".
وأضاف: "لذا، يمكن أن نرى هذه الديناميكية المذهلة هنا - الجميع حاول إدارة هذه الإطارات من أجل وتيرة قوية أثناء التجاوز".
وأردف: "رأينا الخبرة الهائلة، كيف تمكن من إدارة اللعبة في مواجهة الخط الذي يمتلك نظرياً السيارة الأسرع".
من جهة أخرى، أضاف كراك أنه وخلال عدة لفات اتبع ألونسو مقاربات مختلفة من أجل الحفاظ على إطاراته بيريللي، على حلبة اشتكى منها السائقون بأنها تتسبب بتآكلات أكثر من المعتاد للإطارات.
وحين سُئِل حول رأيه في كيفية كسب ألونسو للمركز بعد خسارته لـ بيريز، أجاب كراك: "لا تعلم حقاً كمّ الأداء الذي يتمكن السائق من استخراجه، وهذا ما يحدد النتيجة في النهاية".
وأردف: "من ثم، أعتقد أن فرناندو كان مستعداً بشكل جيد منذ مخرج المنعطف الأول والثاني وتمكن من التجاوز".
يشار إلى أن لانس سترول زميل ألونسو، حقق المركز الخامس.
أحدث الأخبار
أستون مارتن: ألونسو استعمل خطوط تسابق "غير اعتيادية" للتغلب على بيريز في البرازيل
أستون مارتن: ألونسو استعمل خطوط تسابق "غير اعتيادية" للتغلب على بيريز في البرازيل أستون مارتن: ألونسو استعمل خطوط تسابق "غير اعتيادية" للتغلب على بيريز في البرازيل
ألونسو: إبقاء بيريز خلفي في البرازيل كان أصعب من الفوز أمام شوماخر في إيمولا 2005
ألونسو: إبقاء بيريز خلفي في البرازيل كان أصعب من الفوز أمام شوماخر في إيمولا 2005 ألونسو: إبقاء بيريز خلفي في البرازيل كان أصعب من الفوز أمام شوماخر في إيمولا 2005
بيريز: معركة ألونسو في البرازيل غير ممكنة "إلا مع قلة قليلة من السائقين" في الفورمولا واحد
بيريز: معركة ألونسو في البرازيل غير ممكنة "إلا مع قلة قليلة من السائقين" في الفورمولا واحد بيريز: معركة ألونسو في البرازيل غير ممكنة "إلا مع قلة قليلة من السائقين" في الفورمولا واحد
هاميلتون سيكون مسروراً بالتخلص من سيارة مرسيدس الحالية
هاميلتون سيكون مسروراً بالتخلص من سيارة مرسيدس الحالية هاميلتون سيكون مسروراً بالتخلص من سيارة مرسيدس الحالية
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.