أستون مارتن أصابت "أهداف التطوير العدائية" التي وضعتها لسيارة 2023

انضم فالوز إلى أستون مارتن في أبريل الماضي كجزء من عملية التوظيف التي بدأها لورانس سترول مالك الفريق، وذلك بعدما أمضى 16 عامًا كواحد من مساعدي أدريان نيوي الأساسيين في ريد بُل ريسينغ.

وقد صنع فريق التصميم الجديد - الذي يضم كذلك رئيس قسم الانسيابية السابق لدى مرسيدس إريك بلاندين - سيارة يقول فالوز بأنها تتضمّن أجزاء جديدة بنسبة 95 بالمئة، الرقم الذي اعترف المنافسون بارتفاعه بالنظر إلى الافتقار للتغييرات في القوانين ووجود سقف النفقات الذي من المفترض أن يشجّع على مواصلة اعتماد الفلسفة السابقة بدرجة ما.

لكن وبعد الوتيرة المشجّعة التي أظهرها فرناندو ألونسو وتصدّره تجارب الجمعة الحرة في البحرين، فقد بدا بأن السيارة الخضراء قد تكون ضمن معركة الصدارة مع الثلاثة الكبار.

"في البداية، نحن مسرورون مع السيارة. لقد استهدفنا تحقيق خطوة كبيرة من سيارة العام الماضي" قال فالوز.

وأضاف: "لذلك وعلى صعيد الأداء، فإننا سعداء بالتأكيد بأننا حققنا تلك الخطوة إلى الأمام".

وتابع: "لقد وضعنا لأنفسنا بعض الأهداف العدائية للغاية، وقد أصبنا تلك الأهداف بشكل كبير".

وأكمل: "كما أننا خرجنا من التصفيات ونحن نعتقد بأن لدينا سيارة يمكننا العمل بها، لكن من حيث الموقع الذي نتواجد فيه بالمقارنة مع الآخرين، فأعلم أنكم تودون أن أمنحكم توقعًا، لكنني أخشى أننا ببساطة لا نعلم بعد".