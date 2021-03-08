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السابق / أستون مارتن: خطة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة ما تزال تشوبها المشاكل
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أستون مارتن: أسلوب قيادة فيتيل أقل حدّة وعدائية من بيريز

ليست لدى أستون مارتن أيّة مخاوف في أنّ تجعل سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد تناسب سائقها الجديد سيباستيان فيتيل، حيث يعتقد الفريق بأنّ الألماني يملك أسلوب قيادة أقلّ حدّة من سابقه سيرجيو بيريز.

أستون مارتن: أسلوب قيادة فيتيل أقل حدّة وعدائية من بيريز

انضمّ بطل العالم أربع مرات فيتيل إلى صفوف الفريق المعادة تسميته إلى أستون مارتن مكان بيريز لموسم 2021، وذلك بعد موسم أخير صعب خاضه ضمن صفوف فيراري.

وقد أكمل فيتيل موسم 2020 بالمركز الـ 13 في ترتيب السائقين، مسجّلًا منصّة تتويج وحيدة وبالكاد ثُلث عدد النقاط الكلي الذي سجّله زميله شارل لوكلير.

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ودفعت أخطاء فيتيل المتكررة في الأعوام الأخيرة إلى تكهنات حيال مدى ملاءمة سيارة فيراري لأسلوب قيادته، الأمر الذي قيل بأنه يعتمد على استقرار القسم الخلفي.

لكنّ آندرو غرين المدير التقني لدى أستون مارتن أوضح بأنه لا مخاوف على الإطلاق حيال تأقلم فيتيل مع سيارة فريقه الجديدة "أيه.ام.آر21"، معتقدًا بأن أسلوب قيادة الألماني ليس بذات حدّة بيريز.

فقال: "نعم، لديه (فيتيل) أسلوب قيادته الخاص، لكنّه لا يختلف عن أساليب القيادة التي رأيناها من السائقين الآخرين. يُمكنني القول بأنّه ليس بذات حدّة السائق الذي حلّ مكانه، والذي كان لديه أسلوب قيادة عدائي وحاد للغاية، ما جعل من الصعب أن يناسب كل الحلبات. حيث لمع فقط على حلبات معينة دون غيرها".

وأضاف: "أعتقد بأنّ أسلوب قيادة سيباستيان أقل حدّة وعدائية بكثير، ونحن لدينا الأدوات والإمكانيات لتطويع السيارة وإعدادها لتناسبه بكل تأكيد".

وتابع: "لقد بدأنا بالفعل العمل على ذلك، حيث نعمل عليه للشهر الماضي على جهاز المُحاكاة، ويبدو سيباستيان سعيدًا جدًا بالوجهات التي اتخذناها. لذلك نعم، لا مشاكل في هذا الجانب".

جديرٌ بالذكر أنّ فيتيل اختبر سيارة أستون مارتن للمرة الأولى خلال تجارب استعراضية قصيرة على حلبة سيلفرستون الأسبوع الماضي، قبل أن يختبرها بشكل مكثّف أكثر مع بداية التجارب الشتوية في البحرين هذا الأسبوع.

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في المقابل، وبينما كان فيتيل متطلعًا للحصول على فكرة حول مفهوم سيارة أستون مارتن بعد مسيرته الطويلة مع فيراري، إلّا أنّه نفى ما يُثار دومًا حول حاجته لقسم خلفي مستقر على السيارة.

حيث قال: "أعتقد بأنّ مسألة القسم الخلفي برمتها خرجت عن السيطرة بعض الشيء. إذا ما نظرتم إلى السيارات التي سبق وقدتها عندما كنت في ريد بُل، أو في بداية مسيرتي مع فيراري، فقد كانت هنالك دومًا أوقات كان فيها القسم الخلفي للسيارة عصيًا وغير مستقر، وكانت الأمور تسير على نحوٍ جيّد".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّني أكثر عرضة للأخطاء في ذلك الجانب من الآخرين. لكن ما لا أحبّذه هو أن تكون السيارة صعبة لناحية الانعطاف، كونه يكون بوسعك على الأقل القيام بالكثير من الأمور في حالة إفراط الانعطاف".

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