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أستون مارتن أدركت "تلميح" فيا بشأن قيود مرونة الأرضيّة

اعترف مايك كراك مدير فريق أستون مارتن للفورمولا واحد أنّ الحظيرة البريطانيّة تعلّمت الدرس من التوجيه التقنيّ لـ "فيا" حول الارتدادات الذي تمّ إصداره الأسبوع الماضي.

أستون مارتن أدركت "تلميح" فيا بشأن قيود مرونة الأرضيّة

إلى جانب توضيح طريقة قياس التموّجات الانسيابيّة، ركّز التوجيه التقنيّ على مستويات تآكل الألواح ومرونة الأرضيّة، إلى جانب إشارة واضحة إلى أنّ بعض الفرق تستغلّ مرونة الأرضيّة وستكون هناك قيودٌ جديدةٌ مفروضة على ذلك.

وقال كراك أنّ أستون مارتن لم تُدرك أنّ الفرق قد تكون بصدد استغلال مرونة الأرضيّة كطريقة للتحكّم في الارتدادات.

كما عبّر توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن تفاجئه من ذلك، واصفًا ذلك بالأمر "الصادم".

وقال كراك عندما سُئل حول المسألة من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أجل نحتاج لتوضيح هذا".

وأضاف: "ذلك لأنّه تمّت مناقشة المسألة داخليًا بشكلٍ مكثّف. ما الذي تسمح به القوانين؟ لا أعلم من كان متفاجئًا، هل كان توتو؟".

وأردف: "كنت متفاجئًا كذلك، لكن لا أعلم إن كان قد قال ذلك أم لا. تباحثنا حقًا في المسألة، حتّى هذا الصباح. نحتاج لمعرفة ما الذي يحدث".

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واعترف كراك بأنّ الأنباء منحت أستون مارتن إشارة إلى كيفيّة إمكانيّة إيجاد الأداء بالتوازي مع التحكّم في الارتدادات، وذلك بعد تركيز الفريق سابقًا على رفع السيارة.

وقال: "أجل، يمنحنا ذلك تلميحًا وإشارة. وسنرى ماذا سيفعله أندرو والشباب في حال استكشفنا كلّ شيء في ذلك الجانب".

وأكّد كراك أنّ أستون مارتن ستدعم تغيير القوانين لموسم 2023 بناءً على أسس السلامة وفق ما أشار إليه التوجيه التقني، لكنّه شدّد في المقابل على قيمة الاستمراريّة مثل سائق مدراء الفرق.

وقال: "السلامة في المقام الأوّل، نحتاج لدعم فيا لجعل السيارات أكثر أمانًا. المصالح الشخصيّة في المقام الثاني. شاهدنا اليوم حادث جو غوانيو وما أدّى إليه العمل المتراكم على مرّ الأعوام".

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