أستراليا تُضيّق قيود السفر على الإيطاليين دون حظرهم بشكلٍ كامل

أعلن سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي اليوم الخميس أنّ كوريا الجنوبيّة أُضيفت إلى قائمة حظر السفر رفقة الصين وإيران استجابة لتفاقم أزمة انتشار فيروس "كوفيد-19".

ومن المفترض أن يمتدّ الحظر حتّى 14 مارس/آذار على أقلّ تقدير، ولا يُمكن السماح تحته للمسافرين بالدخول إلى أستراليا ضمن حيّز 14 يومًا من مغادرة أيٍ من هذه البلدان الثلاثة.

كما أكّد موريسون أنّ المسافرين القادمين من إيطاليا سيُواجهون متطلّبات دخول أكثر صرامة، بما في ذلك استجواب عند التسجيل وأخذ قياسات للحرارة عند الوصول.

لكنّ إيطاليا أفلتت مجدّدًا من الدخول في حظر السفر الكامل، وهو ما قد يكون مفصليًا بالنسبة لإقامة جائزة أستراليا الكبرى من عدمها الأسبوع المقبل.

وفي حال لم يتغيّر الوضع المتعلّق بإيطاليا قبل الأسبوع المقبل، فإنّ العقبة الأخيرة أمام جائزة أستراليا الكبرى ستكون احتماليّة فرض أيّة قيود على التجمّعات العامة للحدّ من خطر انتقال العدوى.

يُشار إلى أنّه لم يتمّ إلغاؤ أيّة أحداث كبيرة في أستراليا حتّى الآن، بالرغم من أنّ الوضع قد يتغيّر سريعًا.