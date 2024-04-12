أستراليا تستضيف الجولة الافتتاحية لموسم 2025 في الفورمولا واحد مع روزنامة من 24 جولة

مع التوقعات بحلول شهر رمضان المبارك بين الأول والثلاثين من شهر مارس العام المقبل، فذلك يعيق بدء الموسم من جولتي البحرين والمملكة العربية السعودية.

بدلاً من ذلك، سينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية يوم 16 مارس، ومن ثم بعدها مباشرة ستبدأ جولة الصين في 23 مارس.

ومن ثم سيكون هناك فارق أسبوعين قبل استئناف الموسم في سوزوكا اليابانية يوم 6 أبريل.

أما البحرين والسعودية فستستضيفان جولتي البطولة في 13 و20 أبريل على التوالي، قبل أن تتلوها جولة ميامي في 4 مايو.

وسينطلق الموسم الأوروبي في 18 مايو من إيمولا، مع ثلاث جولات متتالية تتضمن موناكو 25 مايو وإسبانيا 1 يونيو.

وبعد جولة كندا في 15 يونيو، ستقام جولتان متتاليتان في النمسا وبريطانيا يومي 29 يونيو و6 يوليو على التوالي، قبل جولتين متتاليين إضافيتين في بلجيكا والمجر يومي 27 يوليو و3 أغسطس كآخر جولتين قبل العطلة الصيفية.

وستعود البطولة بعد العطلة من بوابة هولندا يوم 31 أغسطس، قبل أن يعود الموسم لجدول مماثل للموسم الجاري.

حيث ستبدأ الجولات الأخيرة من 3 جولات متتالية في الولايات المتحدة، المكسيك والبرازيل قبل لاس فيغاس، قطر وأبوظبي التي ستختم موسم 2025 يوم 7 ديسمبر.

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