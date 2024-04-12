أستراليا تستضيف الجولة الافتتاحية لموسم 2025 في الفورمولا واحد مع روزنامة من 24 جولة
سيبدأ موسم 2025 في الفورمولا واحد من جائزة أستراليا الكبرى كجزء من عملية إعادة تنظيم للروزنامة بسبب شهر رمضان المبارك.
سام بولكسهام/ صور لات
مع التوقعات بحلول شهر رمضان المبارك بين الأول والثلاثين من شهر مارس العام المقبل، فذلك يعيق بدء الموسم من جولتي البحرين والمملكة العربية السعودية.
بدلاً من ذلك، سينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية يوم 16 مارس، ومن ثم بعدها مباشرة ستبدأ جولة الصين في 23 مارس.
ومن ثم سيكون هناك فارق أسبوعين قبل استئناف الموسم في سوزوكا اليابانية يوم 6 أبريل.
أما البحرين والسعودية فستستضيفان جولتي البطولة في 13 و20 أبريل على التوالي، قبل أن تتلوها جولة ميامي في 4 مايو.
وسينطلق الموسم الأوروبي في 18 مايو من إيمولا، مع ثلاث جولات متتالية تتضمن موناكو 25 مايو وإسبانيا 1 يونيو.
وبعد جولة كندا في 15 يونيو، ستقام جولتان متتاليتان في النمسا وبريطانيا يومي 29 يونيو و6 يوليو على التوالي، قبل جولتين متتاليين إضافيتين في بلجيكا والمجر يومي 27 يوليو و3 أغسطس كآخر جولتين قبل العطلة الصيفية.
وستعود البطولة بعد العطلة من بوابة هولندا يوم 31 أغسطس، قبل أن يعود الموسم لجدول مماثل للموسم الجاري.
حيث ستبدأ الجولات الأخيرة من 3 جولات متتالية في الولايات المتحدة، المكسيك والبرازيل قبل لاس فيغاس، قطر وأبوظبي التي ستختم موسم 2025 يوم 7 ديسمبر.
روزنامة 2025:
|التاريخ
|البلد
|الحلبة
|14-16 مارس
|أستراليا
|ملبورن
|21-23 مارس
|الصين
|شنغهاي
|4-6 أبريل
|اليابان
|سوزوكا
|11-13 أبريل
|البحرين
|الصخير
|18-20 أبريل
|المملكة العربية السعودية
|جدة
|2-4 مايو
|الولايات المتحدة الأمريكية
|ميامي
|16-18 مايو
|إيطاليا
|إيمولا
|23-25 مايو
|موناكو
|موناكو
|30 مايو – 1 يونيو
|إسبانيا
|برشلونة
|13-15 يونيو
|كندا
|مونتـريال
|27-29 يونيو
|النمسا
|سبيلبرغ
|4-6 يوليو
|المملكة المتحدة
|سيلفرستون
|25-27 يوليو
|بلجيكا
|سبا
|1-3 أغسطس
|المجر
|بودابست
|29-31 أغسطس
|هولندا
|زاندفورت
|5-7 سبتمبر
|إيطاليا
|مونزا
|19-21 سبتمبر
|أذربيجان
|باكو
|3-5 أكتوبر
|سنغافورة
|سنغافورة
|17-19 أكتوبر
|الولايات المتحدة
|أوستن
|24-26 أكتوبر
|المكسيك
|مكسيكو سيتي
|7-9 نوفمبر
|البرازيل
|ساو باولو
|20-22 نوفمبر
|الولايات المتحدة
|لاس فيغاس
|28-30 نوفمبر
|قطر
|لوسيل
|5-7 ديسمبر
|أبوظبي
|ياس مارينا
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