أستراليا تستضيف الجولة الافتتاحية في خمسة مواسم للفورمولا واحد على الأقل

أعلنت جائزة أستراليا الكبرى والفورمولا واحد عن تمديد مبكر للاتفاقية المشتركة بحيث تواصل ملبورن استضافة السباق حتى 2035 على الأقل.

وكجزء من الصفقة الجديدة ستستضيف حلبة ألبرت بارك الجولة الافتتاحية للموسم خمس مرات على الأقل.

حيث ستشكل افتتاحية موسمي 2024 و2025 وكذلك في ثلاثة مواسم أخرى لم يتم تحديدها بعد.

ولم يتم تحديد موعد الجائزة لموسم 2023 بعد، لكن من طبيعة الإعلان يبدو أن الجولة الافتتاحية ستكون في مكان آخر.

حيث قال أندرو ويستاكوت المدير التنفيذي لجائزة أستراليا الكبرى: "أحد أصعب الأمور التي كنا نواجهها هو التعامل مع أربعة أيام من الفعاليات في ألبرت بارك، كما أن الفورمولا واحد تحاول تنظيم روزنامة من 23 سباقاً".

وتابع: "مع بداية الموسم ومع الأخذ بعين الاعتبار شهر رمضان وعيد الفصح والعديد من التعقيدات الأخرى، فإننا سنستضيف الجولة الافتتاحية لخمسة مواسم في ملبورن وهذه أخبار رائعة حقاً".

واسترسل: "لقد شهدنا حضوراً يقدر بـ 419.000 شخص خلال نسخة 2022. وهذه الأرقام ستتواصل".

ولطالما شغلت أستراليا موقع الجولة الافتتاحية لكن هذا العام وبعد جائحة كورونا، تم نقلها إلى الجولة الثالثة.

"لطالما كنا نحتل موقع البداية في الروزنامة" قال ويستاكوت.

واختتم: "لكننا مسرورون جداً بالعقد. وقد أثبتنا بالفعل في 2022 أن الجائزة تقدم نتائج إيجابية للغاية لمدينة ملبورن".