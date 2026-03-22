أزمة هوندا تتفاقم وسترول يطالب بمعجزة قبل سباق اليابان

أزمة هوندا تتفاقم وسترول يطالب بمعجزة قبل سباق اليابان

قال لانس سترول إنه يجب على الجميع "الدعاء" لكي تتمكن هوندا من حل مشاكلها قبل سباق موطنها في سوزوكا.

منشور:
لانس سترول، أستون مارتن وفرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: دوم جيبونز

عانى لانس سترول سائق أستون مارتن من عطلة نهاية أسبوع صعبة أخرى خلال جائزة الصين الكبرى.

ورغم أن سترول وزميله فرناندو ألونسو تمكنا من إنهاء السباق القصير على حلبة شنغهاي الدولية، فإن أياً من السيارتين لم تصل إلى خط النهاية في السباق الرئيسي يوم الأحد، في سيناريو مشابه لما حدث في جائزة أستراليا الافتتاحية.

وانسحب سترول من السباق في اللفة التاسعة بسبب مشكلة في البطارية، بينما اضطر ألونسو للانسحاب في اللفة 32 نتيجة تنميل في يديه وقدميه بسبب الاهتزازات الناتجة عن بطارية هوندا.

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس تكشف أنيابها وفيراري تحاول الضغط.. موسم كارثي لـ فيرستابن وتقلبات أستون مارتن!

ورغم أن الشركة اليابانية هوندا أكدت أنها طبقت "إجراءات مضادة" خلال السباقين دون الكشف عن تفاصيل، فإن انسحاب السيارتين في الصين دفع الفريق للبحث مجددًا عن حلول قبل سباق سوزوكا.

وتمنح الفترة بين سباقي الصين واليابان فرصة لهوندا لمعالجة هذه المشاكل.

وعندما تم تذكيره بأن السباق القادم قد يكون صعبًا أيضًا، قال سترول: "إذا لم تحقق هوندا معجزة خلال الأيام العشرة المقبلة، فلا أعلم ماذا سيحدث".

وأضاف: "صلّوا من أجل معجزة! صلّوا معي".

