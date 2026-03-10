ترجمة وإعداد: خلدون يونس

كانت انطلاقات سيارات موسم 2026 من أكثر المواضيع التي أثيرت خلال اختبارات وتجارب ما قبل الموسم، بسبب اختلاف تصاميم وحدات الطاقة بين الشركات المصنعة، خصوصاً فيما يتعلق بحجم الشاحن التوربيني وطريقة إدارة الطاقة الكهربائية.

انطلاقة فيراري كشفت المشكلة

انطلقت سيارة فيراري كما كان متوقعاً، حيث نجح شارل لوكلير في شق طريقه ببراعة بين منافسيه عند الوصول إلى المنعطف الأول، وكأن السيارات أمامه كانت أعمدة في سباقات تعرج.

وكان هذا التفوق قد ظهر بالفعل خلال الاختبارات والتجارب الشتوية، لكنه أصبح أكثر وضوحاً في السباق بسبب عامل إضافي مهم: وصول العديد من السائقين إلى شبكة الانطلاق ببطاريات شبه فارغة.

خط الإنطلاقة الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

ومن المفارقات أن لوكلير نفسه كان يمتلك مستوى طاقة منخفضاً أيضاً، لكن البطارية لم تكن فارغة بالكامل.

وفي حالة فيراري، كان تأثير ذلك أقل وضوحاً لأن الشاحن التوربيني الأصغر ونسب التروس الأقصر خففت من تأثير نقص الطاقة الكهربائية التي يوفرها نظام استعادة الطاقة.

أما الفرق الأخرى التي تستخدم شواحن توربينية أكبر ونسب تروس أطول، فقد عانت بشكل أكبر من غياب الدفع الكهربائي الإضافي.

قيود اللوائح على استخدام الطاقة

تنص اللوائح على منع استخدام الطاقة الكهربائية عندما تكون السيارة متوقفة على شبكة الانطلاق، كما تمنع استخدام البطارية حتى تصل السيارة إلى سرعة 50 كيلومتراً في الساعة بعد الانطلاق.

وهذا القيد يسبب مشكلة كبيرة للسيارات المزودة بشاحن توربيني أكبر، لأن هذا النوع من المحركات يحتاج إلى وقت أطول للوصول إلى السرعة المثالية للدوران وتحقيق تسارع قوي.

ولهذا السبب بدأ بعض السائقين - ومن بينهم سائقو مرسيدس - برفع سرعة دوران المحرك حتى قبل إشارة الخمس ثوانٍ التي تسبق انطفاء الأضواء، في محاولة لتدوير الشاحن التوربيني مسبقاً.

لكن المفاجأة كانت أن العديد من السائقين اكتشفوا أن بطارياتهم كانت شبه فارغة، ما أدى إلى فروق كبيرة في سرعة الانطلاق.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

مخاوف تتعلق بالسلامة

هذا الوضع خلق لحظات خطيرة، خاصة في منتصف شبكة الانطلاق، حيث اضطر بعض السائقين إلى تفادي سيارات أخرى انطلقت ببطء شديد.

ومن أبرز تلك اللحظات ما حدث عندما كاد السائق فرانكو كولابينتو أن يصطدم بسيارة ليام لاوسون التي بقيت شبه متوقفة على الشبكة بسبب مشكلة في وحدة الطاقة.

مشكلة أخرى غير متوقعة

لم يتوقف تأثير نقص الطاقة عند الانطلاقة فقط، بل تسبب أيضاً في مشكلة أخرى غير متوقعة لبعض السائقين.

فالسائق أندريا كيمي أنتونيللي لم يتمكن من تنفيذ عملية دوران الإطارات الخلفية على شبكة الانطلاق، وهي العملية التي يستخدمها السائقون عادة لتسخين الإطارات قبل بداية السباق.

وبسبب غياب الدفع الكهربائي، لم تتمكن السيارة من توليد القوة اللازمة لتنفيذ هذه العملية، ما أدى إلى دوران الإطارات بشكل مفرط عند الانطلاق وحدوث تسارع بطيء.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Paul Crock / AFP via Getty Images

مرسيدس تعترف بالمشكلة

تحدث مدير الهندسة في فريق مرسيدس أندرو شوفلين عن هذه المشكلة قائلاً:

"كانت الانطلاقة صعبة. لم نقم بعمل جيد بما يكفي في إدارة الطاقة المحدودة خلال لفة التحمية، وانتهى الأمر بكلا السائقين ببطارية منخفضة عند خط الانطلاق".

وأضاف: "قام السائقان بعمل رائع لتجنب المشاكل، لكنهما خسرا الكثير من المراكز واضطررنا للدخول في وضع التعافي".

لماذا فرغت البطاريات قبل الانطلاق؟

يرتبط ذلك بعدة عوامل، أبرزها كمية الطاقة المحدودة المتاحة والطريقة التي يسخن بها السائقون الإطارات والمكابح خلال لفة التحمية.

وتحدث مدير فريق ريد بُل لورون ميكيز عن الأمر قائلاً: "تقع على عاتقنا مسؤولية تجنب الوصول إلى هذا الوضع. لقد فوجئنا ببعض القيود المتعلقة بطريقة شحن البطارية وتفريغها خلال لفة التحمية".

وأضاف: "مع السلوك غير المعتاد الذي يحتاج السائقون إلى اتباعه في لفة التحمية - من تسارع ثم كبح ثم تسارع ثم كبح لتسخين المكابح والإطارات - وصلنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الوصول إلى مستوى الشحن المناسب لبداية السباق".

وتابع: "كان علينا إعادة بناء مستوى البطارية خلال اللفة الأولى من السباق، وهو أمر لم يكن ممتعاً بالطبع".

السيارة الطبية الصورة من قبل: Peter Fox / Getty Images

طبيعة حلبة ملبورن زادت المشكلة

يعتمد السائقون عادة في لفة التحمية على أسلوب قيادة عدواني نسبياً لتسخين الإطارات والمكابح، من خلال تكرار دورات التسارع والكبح.

وهذا يضع البطارية تحت ضغط كبير لأن السيارة تنتقل باستمرار بين سرعات منخفضة وعالية.

وفي حلبة مثل ملبورن، التي توفر فرصاً محدودة لاستعادة الطاقة، يصبح من الصعب إعادة شحن البطارية قبل الوصول إلى شبكة الانطلاق.

كما أن نقل توازن المكابح نحو المحور الأمامي لتسخين الإطارات يقلل من عمل نظام استعادة الطاقة، ما يفاقم المشكلة.

ولهذا السبب فوجئ العديد من المهندسين بوصول سياراتهم إلى شبكة الانطلاق ببطاريات شبه فارغة.