أريفابيني: هاميلتون سيحتاج سيارة جيدة في فيراري، فيرستابن نفسه لا يمكنه استخلاص 0.2 ثانية
قال ماوريتسيو أريفابيني مدير فيراري السابق بأن شارل لوكلير سائق موهوب للغاية، لكن السيارة أكثر أهمية.
ماوريتسيو أريفابيني، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: جان بتن/ صور ساتون
خاض شارل لوكلير موسمًا متقلبًا هذا العام، وأحيانًا ما أخفق في بلوغ التوقعات منذ فوزه بجائزة موناكو الكبرى.
يرى أريفابيني أن المشكلة لا تكمن في موهبة لوكلير وأن على الفريق أن يساعده على استخلاص الأفضل.
حيث قال: "لوكلير ليس في أزمة، إنه يشعر بالإحباط بشكل مؤقت. فهو بحاجة لأن يُفهم وتُحترم موهبته من قبل الفريق، كما أنه بحاجة كذلك لأشخاص يعرفون كيف يستخلصون الأفضل منه".
وأضاف: "عندما يمتلك المرء الموهبة، لا يفقدها فجأة، وهذا هو الوضع تحديدًا الذي يواجهه شارل".
وتابع: "بمقدور لويس أن يساعده على التحسّن لأن منافسك الأول على شبكة الانطلاق هو دومًا زميلك".
وأكمل: "لكن المهمة الأكبر ستقع على عاتق الفريق في تقديم السيارة المناسبة والقادرة على تقديم الأداء".
وأردف: "الظاهرة الأبرز لدينا بين سائقي البطولة الحاليين هو ماكس فيرستابن، لكن أداءه يعتمد كذلك بشكل كبير على السيارة".
واختتم: "ماكس نفسه لا يمكنه إضافة 0.2-0.3 ثانية إلى أداء السيارة".
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