خلال جائزة بلجيكا الكبرى، تمكن ماكس فيرستابن من الصعود إلى منصة التتويج مع سيارة ريد بُل RB22، رغم عدم استخدام الجناح الخلفي "ماكارينا" لأسباب تتعلق بالسلامة.

وكان السائق الهولندي بطل العالم أربع مرات قد صرح بأنه كان قادرًا على منافسة سائق فيراري على المركز الثاني لو لم يحصل شارل لوكلير على أفضلية التوقف خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية.

وقيّم فيرستابن عطلة نهاية الأسبوع بشكل عام بأنها كانت إيجابية بالنسبة إلى ريد بُل، لكنه أشار إلى أن وتيرة السباق على الإطارات القاسية كانت أكبر نقاط ضعف الفريق.

وفي الفترة الأخيرة، أكد مدير أعمال فيرستابن، ريموند فيرمولين، أن السائق الهولندي يخطط للالتزام بعقده مع ريد بُل، والذي يمتد حتى نهاية موسم 2028.

لكن أريفابيني، مدير فريق فيراري السابق، يعتقد أن الكلمة الأخيرة بشأن مستقبل فيرستابن ستكون دائمًا بيد السائق الهولندي نفسه.

وخلال ظهوره في برنامج "ريس أناتومي" الذي تبثه قناة سكاي إيطاليا، تحدث أريفابيني عن الشائعات التي تربط فيرستابن بانتقال محتمل إلى مكلارين.

حيث قال: "فيرستابن؟ انتبهوا إلى قبعته: لقد كانت بألوان البابايا بدلًا من اللون البرتقالي المعتاد، عليكم الانتباه إلى ذلك!".

وأشار أريفابيني إلى اللون العريق لفريق مكلارين، وهو لون البابايا، معتبرًا أن فيرستابن يمتلك السيطرة الكاملة على مسيرته.

ليضيف: "أعتقد أن ماكس هو من النوع الذي يثير بعض الأمور داخل الفريق، ويراقب التطورات، ثم يمارس الضغط ويشق طرقًا جديدة لنفسه".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images

وكانت الأحاديث قد تزايدت خلال الأسابيع الماضية حول مستقبل بطل العالم أربع مرات، بعدما ظهرت تقارير عن محادثات غير رسمية بين فيرستابن ومكلارين خلال جائزة النمسا الكبرى، وهو ما أقر الفريق بحدوثه، قبل أن تتجدد التكهنات في سبا-فرانكورشان.

وزادت الزيارة التي قام بها يوس فيرستابن وريموند فيرميولين، والد ومدير أعمال ماكس، إلى مقر ضيافة مكلارين من حدة الشائعات، قبل أن يتضح لاحقاً أن الزيارة كانت مرتبطة بالسائق البلجيكي الشاب دريس فان لانغيندونك، المنتمي إلى أكاديمية مكلارين، والذي أصبح مؤخراً تحت رعاية فيرستابن.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد التجارب التأهيلية، سُئل ستيلا عما إذا كان بإمكانه إنهاء الجدل والتأكيد بعدم وجود أي محادثات بين مكلارين وفيرستابن، فأجاب: "قلت سابقاً إننا نتحدث عن بطل عالم أربع مرات".

وأضاف مبتسماً: "ستكون دائماً فرصة مثيرة للاهتمام، لكننا سنحتاج إلى سيارة ثالثة. لذلك لا ينبغي أن تسألوني أنا، بل يجب أن تذهب إلى مستوى سياسي أعلى، وعندما يصبح ذلك ممكناً، سننظر في هذا الخيار".

ورغم أن تصريح ستيلا جاء بصيغة ساخرة، في ظل عدم وجود أي خطط حالية للسماح بثلاث سيارات لكل فريق في الفورمولا 1، فإنه تجنب إصدار نفي قاطع للشائعات، مفضلاً توجيه رسالة غير مباشرة تعكس ثقته في الثنائي الحالي لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

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