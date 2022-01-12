أرمسترونغ يترك أكاديمية فيراري وإيلوت ضمن "عام انتقالي" في إندي كار

انضم أرمسترونغ صاحب الـ 21 عاماً إلى أكاديمية فيراري للناشئين في 2017، حيث أمضى آخر عامين ينافس ضمن الفورمولا 2.

ولم يؤكد النيوزيلندي بعد خططه للموسم المقبل، لكن فيراري كشفت أنه لم يعد جزءاً من أكاديميتها.

وكشفت فيراري كذلك أن إيلوت الذي أمضى العام الماضي كسائق احتياطي لفريق ألفا روميو في الفورمولا واحد، سيكون ضمن عام انتقالي حيث سيقود في إندي كار لموسم كامل مع فريق جنكوس ريسينغ.

أما أهم سائقين ضمن أكاديمية فيراري لموسم 2022 هما ميك شوماخر وروبرت شفارتزمان.

شوماخر شارك في موسمه الأول للفورمولا واحد كناشئ العام الماضي مع فريق هاس وسيواصل كذلك في 2022 إضافة إلى كونه السائق الاحتياطي لدى فيراري في 11 سباقاً.

وأكمل شفارتزمان الموسم الماضي بمركز الوصافة في الفورمولا 2 حيث أكد بالفعل أنه لن يواصل فيها، بل سيركز على واجباته كسائق اختبارات لدى فيراري.

وبالتالي لن تدعم فيراري أي سائق تحت مظلّتها في الفورمولا 2 لهذا العام.

أما آرثر لوكلير، الشقيق الأصغر لـ شارل، فسيقود في الفورمولا 3 حيث سيواصل العمل مع فريق بريما.

وسيقود إلى جانب أوليفر بيرمان، الذي وصل إلى نهائيات أستون مارتن أوتوسبورت بي.آر.دي.سي للناشئين، ووقع كذلك مع أكاديمية فيراري للناشئين.

وأوضحت فيراري أن نجاح بيرمان في حسم لقب الفورمولا 4 العام الماضي تعني أنه سيتخطى منافسات الفورمولا المحلية لينتقل مباشرة إلى الفورمولا 3.

وسيبقى دينو بيغانوفيتش في الفورمولا المحلية، بينما سينتقل جايمس وارتون، مايا ويغ ورافايل كامارا إلى الفورمولا 4.