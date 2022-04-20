أربعة فرق ستبقى في إيمولا بعد السباق لخوض تجارب بيريللي

عانت الشركة الإيطالية من أجل إيجاد مواعيد على الروزنامة المزدحمة لهذا الموسم، حيث انصب تركيزها كالمعتاد على أيام الثلاثاء والأربعاء بعد عُطل نهاية الأسبوع.

ومع وجود العديد من السباقات المتتالية في موسم 2022، فإن حلبات الاختبار التقليدية مثل برشلونة وسيلفرستون لم تكن متاحة كون سباقاتها تُتبع بسباقات في الأسبوع التالي.

مع ذلك، ومع اختيار الأسابيع التالية لجولات إيمولا، النمسا، المجر وإيطاليا، تمكنت بيريللي من تأمين 17 يومًا من التجارب، مع زيادة ذلك الرقم إلى 18 مع يوم اختبار وحيد في موجيللو.

وتسمح القوانين بـ 25 يومًا من التجارب في المجمل، بما فيها تلك ضمن أجواء ماطرة.

وستستعين الفرق بسياراتها لموسم 2022 من أجل تجارب الإطارات، وذلك بعد استخدامها سيارات معدلة العام الماضي.

وتنقسم الأيام الـ 18 لتجارب الإطارات على 9 فرق، مع اختيار فريق هاس عدم المشاركة في الاختبارات. في حين ستشارك ويليامز - التي آثرت عدم المشاركة العام الماضي بسبب تكلفة بناء سيارة معدلة - هذا العام.

فيما آثرت ثلاثة فرق متمثلة في ريد بُل، فيراري وألبين تقسيم يوميها لتجارب الإطارات عبر حلبتين مختلفتين.

وينطلق برنامج التجارب من إيمولا الأسبوع المُقبل، وذلك مع فرق ألفا تاوري، ألفا روميو، ألبين وفيراري.

هذا ويشارك آخر فريقين ليوم واحد فقط لكل منهما، حيث ستستخدم فيراري يومها الثاني في موجيللو في 24 يونيو/حزيران، في يوم الجمعة بعد جائزة كندا الكبرى.

جدول مواعيد تجارب إطارات بيريللي حتى الآن

26 أبريل/نيسان، إيمولا: ألفا تاوري - ألفا روميو - ألبين

27 أبريل/نيسان، إيمولا: ألفا تاوري - ألفا روميو - فيراري

24 يونيو/حزيران، موجيللو: فيراري

12 يوليو/تموز، ريد بُل رينغ: مكلارين - ويليامز - ريد بُل

13 يوليو/تموز، ريد بُل رينغ: مكلارين - ويليامز - ألبين

2 أغسطس/آب، هنغارورينغ: مرسيدس - أستون مارتن

3 أغسطس/آب، هنغارورينغ: مرسيدس - أستون مارتن

13 سبتمبر/أيلول، مونز: ريد بُل