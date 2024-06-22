أربعة سائقين تحت التحقيق بعد تصادمات في تجارب جائزة إسبانيا الكبرى

يخضع لويس هاميلتون، لانس سترول، شارل لوكلير ولاندو نوريس جميعًا للتحقيق من قبل حكام سباق جائزة إسبانيا الكبرى بعد حادثين منفصلين في التجارب النهائية.

بالنظر إلى أهميّة الحصّة الأخيرة قبل التصفيات تُعدّ حاسمة للسائقين لضبط إعداداتهم وتحضير إطاراتهم قبل معركة مراكز الانطلاق، كان السائقون حريصين على القيام بجولات نظيفة.

لكن كانت هناك لحظتان منفصلتان حين بدا أن السائقين فقدوا أعصابهم بعد رؤية لفاتهم الجيدة تتعطل.

ففي الحادث الأول، الذي وقع في حوالي الدقيقة 20 من الحصّة، تداخل هاميلتون ببطء مع سترول عند المنعطف 5، بعد أن كان الكندي في لفة سريعة. واعتذر هاميلتون فورًا على الراديو وحاول الابتعاد عن طريق سائق أستون مارتن، لكن الكندي تحرك نحوه واصطدما بخفة عند الخروج من المنعطف.

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وتم استدعاء سترول وهاميلتون لاحقًا للتحقيق في قيادة خطيرة محتملة.

وتنص المادة 33.4 من لوائح الفورمولا 1 الرياضية على ما يلي: "في أي وقت لا يجوز قيادة السيارة ببطء غير ضروري، أو بشكل غير منتظم، أو بطريقة يمكن اعتبارها خطرة على السائقين الآخرين أو أي شخص آخر".

أمّا الحادث الثاني وقع خلال الجولات النهائية حيث شعر لوكلير بوضوح أنه تم اعتراض طريقه من قبل نوريس عند المنعطف 5. وعندما تسارع الثنائي خارج المنعطفات، ومع تعطل لفة لوكلير، شوهد وهو يحيد إلى اليسار نحو سائق مكلارين محاولاً الابتعاد عن الطريق.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وكانت حركة لوكلير العدوانية كافية ليصطدم بجناح نوريس الأمامي.

وقال نوريس على راديو الفريق: "لقد اصطدم بي للتو. أعتقد أن لدي ضررًا".

بينما قال لوكلير بغضب واضح: "يا له من ***. لا أفهم لماذا يفعلون ذلك".

ورد فريق فيراري على لوكلير بأن نوريس بدا وكأنه عرقل فيرستابن أيضًا.

في الواقع، تم ملاحظة حادث منفصل وقع عند المنعطف 7، حيث اضطر فيرستابن للخروج عن المسار لتجنب الاصطدام بنوريس البطيء.

ومع ذلك، بعد مراجعة الحادث، تم الشعور بعدم الحاجة إلى تحقيق إضافي.