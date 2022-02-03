أرامكو توقع عقد رعاية مع فريق أستون مارتن للفورمولا واحد

تعني الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد هذه أن الفريق البريطاني سيصبح تحت اسم فريق أستون مارتن أرامكو كوغنيزانت للفورمولا واحد من الآن وصاعداً.

تتضمن الصفقة حقوق الرعاية واتفاقية ترخيص إضافة إلى أعمال البحث والتطوير المتعلقة بالوقود المستدام، والزيوت والمواد غير المعدنية المستعملة في المركبات، وفقاً لما أعلنه الفريق.

ويمتلك عملاقُ النفط والغاز السعودي بالفعل اتفاقية مع الفورمولا واحد، حيث تظهر شعاراته الإعلانية على الحلبات في عدة سباقات على مدار الموسم.

حيث قال لورانس سترول مالك فريق أستون مارتن: "نحن هنا في هذه الرياضة للفوز، وأنا مسرور للترحيب بالشريك الرائع أرامكو، الذين أعلمُ أنهم يمتلكون قدراً هائلاً من الممتلكات الفكرية والقدرات التقنية، وهذا ما سيساعد فريقنا بشكل كبير على تحقيق الهدف بتحقيق الانتصارات في الفورمولا واحد".

وأردف: "شراكتنا التاريخية تظهر مدى وحجم طموح فريقنا في الوصول إلى مجموعة فرق الصدارة وإظهار منتجات أرامكو لناحية الأداء والاستدامة".

من جهته، قال محمد القحطاني نائب رئيس أرامكو: "هذه الشراكة تعكس جهود أرامكو في السعي لخفض الانبعاثات في مجال النقل حول العالم".

وتابع: "طموحنا هو تقديم الوقود والزيوت عالية المستوى لقطاع النقل العالمي، وهذا يتوافق مع هدف فريق أستون مارتن ما سيساعد في نشر وتعزيز صورة منتجاتنا عالية الجودة".

وأردف: "إنه تحالف ناتج عن التزامنا المشترك بالجودة الهندسية والإبداع، ما يعني إمكانية تقديم منتجات قادرة على تحقيق أفضل النتائج سواء داخل الحلبة أم خارجها".

يشار إلى أن أستون مارتن ستدخل موسم 2022 بنفس تشكيلة العام الماضي المؤلفة من سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات ولانس سترول.

Pit straight detail, including Aramco signage Photo by: Steven Tee / Motorsport Images