عاد أدريان نيوي المصمم العبقري في الفورمولا 1 ومدير فريق أستون مارتن إلى حلبة السباقات في موناكو للمرة الأولى منذ جائزة أستراليا الكبرى في مارس.

وكان نيوي، البالغ من العمر 67 عامًا، قد غاب - بحسب ما تردد - عن أربع جولات الشهر الماضي بسبب المرض، لكنه توّج عودته بحصد أستون مارتن أول نقاطها هذا الموسم. إذ تمكن فرناندو ألونسو من التقدم إلى المركز العاشر بعد معاقبة سيرجيو بيريز، ليحرز أول نقاط للفريق ولشركة هوندا في موسم 2026.

وتحدث نيوي، الذي التقطت له الكاميرات وهو يتجول على شبكة الانطلاق قبل السباق ويدقق بعناية في سيارتي مكلارين الخاصتين بلاندو نوريس وأوسكار بياستري، وكذلك سيارة ألبين الخاصة ببيير غاسلي، إلى قناة "إف1 تي في"، معربًا عن سعادته بالعودة إلى حلبة السباقات، وكاشفًا للمرة الأولى عما كان يفعله خلف الكواليس.

حيث قال: "إنه أول سباق لي منذ ملبورن، ومن الرائع العودة مجددًا".

وأضاف: "لم أكن خاملًا خلال فترة ابتعادي عن حلبة السباقات، بل كنت أعمل على تحسين السيارة وعلى حزمة تحديثات كبيرة نخطط لإدخالها إلى الحلبة قبل العطلة الصيفية مباشرة".

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واعترف نيوي بأن الفريق تأخر خلال تجارب ما قبل الموسم في برشلونة خلال يناير، وأنه كان متأخرًا بنحو أربعة أشهر عن منافسيه في عملية تطوير السيارة، مشيرًا إلى أن سيارة "إيه.إم.آر26" جرى تجهيزها عمليًا في اللحظات الأخيرة.

وأوضح المهندس المخضرم أن الفريق غيّر استراتيجيته بعد تلك الفترة الصعبة من التحضير، وعندما سُئل عن كيفية الحفاظ على حماس فرناندو ألونسو ولانس سترول، قال نيوي: "إنها بالتأكيد عملية طويلة وصعبة للغاية بالنسبة للسائقين".

وتابع: "لكن بعد ملبورن، اتخذنا قرارًا واضحًا للغاية. فبدلًا من جلب تحديثات صغيرة ومتفرقة، اخترنا توزيع العمل على فترة زمنية أطول، وترسيخ أنظمتنا داخل المصنع، وإجراء أبحاثنا بصورة أكثر دقة وصرامة".

وأكمل: "جرى تسريع كل شيء بشكل كبير لتجهيز السيارة لأستراليا، لدرجة أننا توقفنا في مرحلة ما وقلنا: حسنًا، سنتحمل هذا الألم على المدى القصير، لكن عندما نجلب التحديثات فسنحقق خطوة كبيرة ومؤثرة للغاية إلى الأمام".

وبعد عودته في موناكو، من المتوقع أن يشارك نيوي في عدد من السباقات خلال ما تبقى من الموسم. إلا أنه، وعلى عكس معظم مديري الفرق الآخرين، سيختار حضور السباقات التي يرى أنه يستطيع فيها تقديم أكبر فائدة ممكنة للفريق.