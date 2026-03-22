أدريان نيوي يعترف: دور مدير الفريق في أستون مارتن "شتتني قليلًا"
اعترف أدريان نيوي بأن توليه دور مدير الفريق في أستون مارتن جعله يواجه صعوبة في التركيز على تصميم وتطوير سيارة "إيه.إم.آر26".
انضم أدريان نيوي إلى أستون مارتن في مارس الماضي بصفة "شريك تقني إداري"، كما أصبح أحد مساهمي الفريق. وفي الأسابيع الأخيرة من موسم 2025، تم تعيينه مديرًا للفريق، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في مسيرته داخل الفورمولا 1.
وكان نيوي، البالغ من العمر 67 عامًا، قد ألمح في الأشهر الأخيرة إلى أن هذا الدور سيكون مؤقتًا، حيث صرّح خلال جائزة قطر الكبرى بأنه لا يريد أن تشتت مسؤولياته الجديدة تركيزه عن العمل التقني.
وبحسب موقعنا "موتورسبورت.كوم"، تم الإعلان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تعيين جوناثان ويتلي مديرًا جديدًا لفريق أستون مارتن، كما أكد الإعلان الرسمي أمس رحيله عن آودي.
وسبق لنيوي وويتلي العمل معًا في ريد بُل، حيث لعبا دورًا مهمًا في النجاحات التي حققها سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن.
وخلال حديثه في جائزة أستراليا الكبرى، علّق نيوي على دوره الحالي قائلًا: "هل أستطيع تخصيص الوقت الذي أريده لتحسين أداء السيارة؟ أنا أحاول القيام بذلك".
وأضاف: "أعتمد في ذلك على مديري الأقسام الموهوبين للغاية. مدير الموارد البشرية الجديد لدينا كفء جدًا وقد تأقلم بسرعة، رغم أنه في المنصب منذ أسبوع فقط".
وتابع: "إنريكو كارديلي مهندس تقني موهوب جدًا، وبول فيلد يتمتع بخبرة كبيرة كمدير عمليات. كما أثق أيضًا في شخصيات رئيسية مثل المدير المالي روبرت ييوارت".
وأردف: "هذا يسمح لي باستخدام وقتي بشكل أكثر كفاءة. وعلى الجانب الهندسي، مع إنريكو، لا أحتاج لقضاء وقت طويل في أمور مثل بناء ثقافة العمل كما كان الحال في بداياتي مع ريد بُل. ما زلنا نعمل على مشاكل مثل أساليب العمل والتواصل والفجوات بين الأقسام. لكن الفريق موهوب جدًا ويعمل بشكل أفضل بكثير الآن".
وأكمل: "هل هذا الدور يشتتني عن عملي الأساسي؟ قليلًا. أكبر مصدر للتشتيت حاليًا هو العمل الذي نقوم به مع هوندا. لكنني لا أعتقد أن ذلك سيكون مشكلة عندما يكتمل الهيكل الإداري للفريق".
واختتم: "كان لدي دور مشابه في ريد بُل، لكنه كان مقتصرًا على الجانب الهندسي فقط. أما هنا، فهو يشمل المؤسسة بأكملها، لذلك فهو دور أوسع بكثير".
أدريان نيوي يعترف: دور مدير الفريق في أستون مارتن "شتتني قليلًا"
