أداء نوريس في المكسيك "كتحفة فنية" ذكّرت ستيلا بفوز ألونسو في فالنسيا 2012

اضطر نوريس للانطلاق من المركز 17 في سباق المكسيك، بعد أن فشل في التأهل من القسم الأول للتصفيات.

لكن البريطاني الشاب شق طريقه لينهي خامساً، رغم خسارة المراكز أثناء إعادة انطلاقة السباق بعد العلم الأحمر.

ونتيجة لذلك عبّر فريق مكلارين عن سروره من ذلك الأداء، حيث قارنه ستيلا بأجمل انتصارات ألونسو مع فيراري في سباق جائزة أوروبا الكبرى 2012.

حيث قال حين سُئِل إن كانت تلك أفضل تأديات نوريس: "هذا السباق ذكّرني بسباق فالنسيا 2012. حينها انطلقنا من المركز 11 ومن ثم فزنا بالسباق".

وأكمل: "كنا نخوض هذه المحادثة بالفعل مع الفريق. ويل جوزيف، مدير سباقه، التفت إليّ وقال: ’لقد كان هذا أفضل أداء لـ نوريس!’ وقلتُ: ’ويل، تلك إحدى أفضل التأديات على الإطلاق’".

وأردف: "الكثير من التجاوزات في المكسيك، رغم أن الجميع البارحة كان يتكهن بصعوبة التجاوزات، وأثناء الحفاظ على حرارة وحدة الطاقة وغير ذلك…".

وتابع: "أنا مذهول حقاً. إنها إحدى أفضل التأديات التي شهدتها".

لكن أداء مكلارين التنافسي دفع نوريس وفريقه للتفكير في المراكز التي كان من الممكن كسبها مع تصفيات أفضل.

"من ناحية، نحن مسرورون بذلك الأداء الأشبه بتحفة حقيقية. لكن بالمقابل وكما قال لاندو، دعونا نقم بعمل أفضل أيام السبت كي ننافس على منصات التتويج. الوتيرة كانت تسمح بذلك" قال ستيلا.

وأكمل: "كنا في موقع لنكون ثاني أسرع سيارة، ربما بموازاة لويس هاميلتون".

واسترسل: "هناك القليل من الإحباط بالفعل. لكنني أفضل أخذ النواحي الإيجابية من السباق على أمل أن يقوم بذلك الفريق بأكمله".

واختتم: "نحن جميعاً معاً ولن نستسلم. نحن تنافسيون وعلينا القيام بعمل أفضل".