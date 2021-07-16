أداء فيرشتابن تأثّر بـ "شعور غريب" مع سيارته في تصفيات سيلفرستون

بعد صدارته للتجارب الحرة الأولى بفارق 7 أعشار من الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة على حلبة سيلفرستون، تصدّر سائق ريد بُل القسم الأول للتصفيات بفارق 0.035 ثانية فقط أمام لويس هاميلتون قبل أن يُطيح به سائق مرسيدس خلال القسمين الأخيرين من التجارب التأهيلية.

وقد تقدم هاميلتون لانتزاع صدارة التصفيات المؤهّلة لأول سباق تأهيلي قصير في الفورمولا واحد أمام فيرشتابن بفارق 0.075 ثانية.

ومع قدومه إلى جائزة بريطانيا الكبرى بعد ثلاثة انتصارات متتالية وثلاثة أقطاب انطلاق أولى، فقد اعترف الهولندي أنه لم يكن قادرًا على "الهجوم على أية منعطفات" خلال التصفيات، لكنّه لم يكن متأكدًا من سبب ذلك في الوقت الذي اكتفى فيه بالمركز الثاني.

فقال: "علينا أن ننظر لأنفسنا فقط، كوني أعتقد بأنّ السيارة نفسها في وضع جيّد للغاية. لكنني واجهت صعوبة كبيرة في الانعطاف، لذلك لم أتمكن من الهجوم على أية منعطفات".

وأضاف: "كنت أنتظر فقط من أجل الحصول على تماسك في القسم الأمامي، كما واجهت شعورًا غريبًا بعض الشيء لأكون صريحًا، مع القيادة، كوني لا أعتقد بأن الأمر لم يكن متعلقًا بالإعدادات أو الجناح الأمامي. لكن ما حدث قد حدث. وما نزال قريبين للغاية".

في المقابل، ظلّ فيرشتابن متفائلًا حيال وتيرته للسباق بالرُغم من خسارته لصالح هاميلتون في الصيغة الاعتيادية للتصفيات، حيث يشعر بأنّ ريد بُل بوسعها حل المشكل وأنه سيتمكن من العودة والمنافسة في أول سباق تأهيلي قصير.

فقال: "أعتقد بأنّ لدينا سيارة سباق قوية. نحن بحاجة فقط لإصلاح بعض المشاكل التي واجهناها في التصفيات، لكنني واثق جدًا أن بمقدورنا امتلاك سيارة قوية في الغد".

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هذا وسيكون بوسع فيرشتابن اختبار تعديلات على سيارته ريد بُل في التجارب الحرة الأخيرة الممتدة لـ 60 دقيقة يوم غد السبت، والتي تُقام قبل السباق التأهيلي في وقت لاحق من فترة بعد الظهر.