أداء فيراري المتواضع في المكسيك "ليس انعكاساً" لمستواها الحقيقي

عانت فيراري على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز المرتفعة عن مستوى سطح البحر، وكانت بعيدة للغاية عن ريد بُل ومرسيدس.

هذا ما ترك الباب مفتوحاً أمام مرسيدس كي تكون منافسة ريد بُل الرئيسية، بينما جاءت أفضل نتائج فيراري بالمركز الخامس مع كارلوس ساينز وبفارق أكثر من 58 ثانية خلف ماكس فيرستابن الفائز بالسباق.

ومع التحسن في أداء مرسيدس خلال السباقات الأخيرة وابتعاد ريد بُل في الصدارة، باتت معاناة فيراري أكثر وضوحاً.

لكن لا يعتقد فريقا مرسيدس وريد بُل بأن مستوى الحصان الجامح في المكسيك تمثيل فعليّ لقدرات السيارة.

وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن مرسيدس باتت الآن المنافس الرئيسي لـ ريد بُل، أجاب كريستيان هورنر مدير الفريق: "أعتقد أن خصائص الحلبة لعبت لصالحهم. أعتقد أن فيراري بدت بعيدة بعض الشيء، لست واثقاً من أن هذا هو مستواهم الحقيقي".

وأكمل: "أنا واثق من أنهم سيعودون بقوة".

من جهته، أشار توتو وولف مدير فريق مرسيدس إلى أنه وبينما سارت الأمور لمصلحة السهام الفضية في المكسيك، لكن الصورة الأوضح ستظهر في البرازيل.

وحين سُئِل إن كانت مرسيدس الآن أمام فيراري، أجاب: "لا أريد قول ذلك، لأنهم فريق قوي بينما خضنا نحن عدة سباقات قوية مؤخراً".

وتابع: "لكن ربما ناسبتنا خصائص الحلبة. أعتقد أننا سنحصل على صورة أفضل بعد البرازيل، لكنني لا أعتقد أنهم باتوا فجأة أبطأ منا بنصف دقيقة".

وتأمل فيراري أن تكون مشاكل المكسيك مجرد كبوة عابرة نظراً لارتفاع الحلبة عن مستوى سطح البحر، ما يعني أن وحدات الطاقة لم تكن قادرة على العمل بمستوياتها الاعتيادية.

لكن، أوضح ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بأن انخفاض الطاقة لا يقدم تفسيراً كاملاً عن سبب الابتعاد خلف ريد بُل ومرسيدس.

فقال: "أعتقد أن كلا سائقَينا عانيا من وحدة الطاقة، لم نقدم أفضل تأية لنا هذه الجولة".

وتابع: "لكنني لا أعتقد أن هذا تفسير لكل شيء. بل جزء من المعادلة، هناك أسباب أخرى علينا النظر فيها. لكن لا يوجد جواب واضح الآن".

وأردف: "توازن السيارة لم يكن رائعاً كذلك وأنا واثق من أن سائقينا سيناقشان كذلك فكرة عدم انعطاف السيارة بالشكل المطلوب".

واختتم: "علينا النظر في أسباب ذلك، لكن حالياً لا يوجد تفسير واضح".