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أداء بيريز جعل من "المستحيل" على ريد بُل التفريط فيه

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أداء بيريز جعل من "المستحيل" على ريد بُل التفريط فيه

قال فريق ريد بُل أنّ سرعة سيرجيو بيريز المثيرة للإعجاب خلال موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد جعلت من "المستحيل" التفريط في فرصة التعاقد معه.

أعلنت الحظيرة النمساويّة اليوم الجمعة عن تعاقدها مع بيريز لموسم 2021 بديلًا لأليكسندر ألبون الذي سينتقل إلى دور سائق التجارب.

وفي حين أنّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل اعترف بأنّ اتّخاذ القرار لم يكن سهلًا وكان صعبًا من الناحية العاطفيّة، فإنّه قال أنّ وتيرة بيريز القويّة لم يكن من السهل تجاهلها.

وقال هورنر لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان القرار صعبًا جدًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّ جميعنا أراد رؤية أليكس ينجح. ما قلناه هو أنّنا سنمنح أليكس كلّ الموسم قبل اتّخاذ أيّة قرارات، كي نحصل على مجموعة كاملة من البيانات. وذلك ما فعلناه".

وأردف: "لكن عندما تنظر في البيانات وتنظر إلى التناسب بين السائقَين، فقد كان القرار مبنيًا على ذلك بالكامل. كان من المستحيل تجاهل أداء سيرجيو في سيارة ريسينغ بوينت على مدار العام، وخاصة في النصف الثاني من الموسم".

وأكمل: "كان قرارًا صعبًا جدًا، وازدادت صعوبته نتيجة شخصيّة أليكس اللطيفة. لكنّه يبقى جزءًا مهمًا من الفريق، وهو جزءٌ من الفريق لموسم 2021، وسيُركّز بالأساس على أعمال التطوير لموسم 2022. وبالطبع سيُركّز على جعل نفسه مرشّحًا للعودة في 2022".

ويعتقد هورنر أنّ بيريز لن يُواجه مشاكل لبلوغ مستوى تطلّعات فريق كبير مثل ريد بُل، ويعتقد بأنّه أكثر خبرة ممّا كان عليه الوضع عندما واجه المتاعب في مكلارين في 2013.

وقال هورنر حيال ذلك: "إنّه سائقٌ مكتملٌ أكثر الآن وأعتقد بأنّه يملك قدرة رائعة على تقديم أداء أعلى من المتوقّع في جميع السيارات التي حصل عليها".

وأضاف: "لو نظرتم إلى عدد منصّات التتويج التي حقّقها على مرّ الأعوام فأعتقد بأنّه سيكون إضافة جيّدة للفريق. أعتقد بأنّ ذلك يُظهر مجدّدًا عزمنا على توفير فريقٍ تنافسي في مواجهة مرسيدس العام المقبل".

وتعي ريد بُل جيّدًا أنّ بيريز سيُواجه تحديًا صعبًا أمام ماكس فيرشتابن، لكنّ هورنر قال أنّ الفريق والسائق المكسيكي متّفقان على سقف التوقّعات لموسم 2021.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ الطرفين واقعيان. أعتقد بأنّه يعلم جودة ماكس. إنّه سائقٌ محنّكٌ الآن. يملك قدرًا كبيرًا من الخبرة وأعتقد بأنّه يعلم ما سيُواجهه".

وأكمل: "يمرّ بفترة أداء رائعة في الأعوام الأخيرة، لذا لا أعتقد بأنّه يُقلّل من شأن التحدّي بأيّ شكلٍ من الأشكال. لكنّني أعتقد بأنّه سعيدٌ بالحصول على هذه الفرصة لإثبات نفسه بكلّ تأكيد".

وعند الإلحاح عليه بالسؤال إن كانت هناك مخاوف بشأن حدوث أيّة اضطرابات بين فيرشتابن وبيريز لو تنافسا بشكلٍ محتدم، قال هورنر أنّه لا يُوجد سببٌ يدعو للقلق.

وقال: "أعتقد بأنّنا نريد أن يتسابق سائقانا على مقربة من بعضهما البعض، لكن في المقدّمة. من الواضح أنّ هدفنا ليس المعركة بين سائقَينا، بل محاولة الاقتراب وتقليص الفارق مع مرسيدس".

وأكمل: "أعتقد بأنّ سيرجيو تسابق لعدّة مواسم في مواجهة نيكو هلكنبرغ ولا أذكر حدوث أيّة مشاكل بينهما".

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