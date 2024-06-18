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أداء أستون مارتن يُقارن بناءً على تجاوز سقف التوقعات في 2023

بعد الأداء المتميز في الموسم الماضي تشعر أستون مارتن الآن بأنه يتمّ تقييمها بشكل قاسٍ جدًا على نتائجها في الفورمولا 1 لعام 2024.

مروان الوافي
مروان الوافي
لانس سترول، أستون مارتن

لانس سترول، أستون مارتن

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن إن تقديم الحظيرة البريطانيّة لأداءً يفوق التوقعات في موسم 2023 يعني أنه الآن يواجه سقف توقعات مبالغ فيه.

وتتأخّر أستون مارتن حاليًا عن الفرق الأربعة الأولى لعام 2024، وتراجعت لتنافس فريق "آربي" المتحسن في السباقات الأخيرة، حيث كان السائق البارز في الفريق يوكي تسونودا غالبًا ما يتفوق على فرناندو ألونسو ولانس سترول.

وتعرضت أستون لانتقادات بسبب أدائها في عام 2024 بعد موسم 2023 الأقوى بكثير، حيث حصل ألونسو على ست منصات تتويج في أول ثمانية سباقات، قبل أن يتفوق عليه فريق مكلارين الصاعد بقوّة حينها.

وأشار كراك إلى أن الفريق لا يزال في مرحلة البناء في مقره الجديد في سيلفرستون، وأن تجاوز التوقعات في العام الماضي أدى إلى زيادة الضغط على ما يمكن تحقيقه على المدى القصير، خاصة الآن بعدما استعادت فرق مكلارين ومرسيدس وفيراري قوتها.

وعندما سئل كراك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سبب الفجوة بين التقدم الذي يدعي الفريق تحقيقه وافتقاره إلى النتائج على الحلبة، أجاب: "هذه العمليات تستغرق وقتًا ولا يوجد العديد من الأعمال التي تكون فيها وقتٌ أقلٌ متاحٌ بالمقارنة مع الفورمولا 1".

وأضاف: "هذا هو التوازن المستمر بين إدارة التوقعات والتوقعات التي تولدها أيضًا مع ما حققناه في العام الماضي".

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وأكمل: "في العام الماضي، تجاوزنا التوقعات بشكل كبير، ويتمّ تقييمنا بناءً على ذلك اليوم. وهذا هو السبب في أننا نحتاج إلى وضع هذا العام في منظور أكبر".

وواصل شرحه بالقول: "لكن عليك أن تحافظ على الهدف في الأفق. لدينا خطة موضوعة لكيفية تطوير الفريق من منظور البنية التحتية، من الطريقة التي نتطور بها. لدينا شركاء رائعون قادمون مع هوندا، لدينا شريك رائع مع أرامكو - لذلك أعتقد أنه لا يوجد سبب لأن نكون سلبيين".

واختتم: "بشكل عام، أنا سعيد بالطريقة التي يتطور بها الفريق وعليك أن تمر بفترات أكثر صعوبة أيضًا في تلك الرحلة".

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