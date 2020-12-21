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أخلاقيات عمل شوماخر أكثر ما أثار إعجاب فريق هاس

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أخلاقيات عمل شوماخر أكثر ما أثار إعجاب فريق هاس
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قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّ أخلاقيات عمل ميك شوماخر وطريقة اندماجه في الفريق كانت من أبرز سمات ظهوره الأوّل في عطلة نهاية أسبوع سباق فورمولا واحد.

حصل شوماخر أخيرًا على حصّة تجاربه الأولى في الفورمولا واحد ضمن الجولة الختاميّة من الموسم في أبوظبي، وذلك بعد أن أُلغيت المحاولة الأولى بسبب الأمطار والضباب ضمن جائزة إيفل الكبرى.

وقال شتاينر، الذي وقّع مع شوماخر لموسم 2021، أنّ تقييم سرعة الألمانيّ في التجارب الحرّة لا جدوى منه، لكنّه شاهد بما فيه الكفاية في المرآب ليقتنع بجودة نجل أسطورة البطولة.

وقال شتاينر: "قام بعملٍ مدهش. لم أرها كحصّة تجارب، كونك لا ترى الكثير من إمكانيّات السائق فيها عادة".

وأضاف: "لكن ما يُمكنك رؤيته هو شخصيّته ومدى تحضّره للعمل وما يجلبه معه. إذ هناك الكثير من العوامل بالنسبة لهؤلاء الشباب خاصة في حضورهم الأوّل في الفورمولا واحد، وفوق ذلك أنّك تحمل اسمح شوماخر".

وأكمل: "هناك الكثير من الأعين التي تتابعك، وعندما تكون في الـ 21 فإنّك تحتاج للتمتّع بالكثير من الثقة لفعل ذلك، وقام بعملٍ جيّد طوال الأسبوع بأكمله".

وقال شتاينر أنّه تابع عن كثب كيفيّة عمل شوماخر مع الطاقم حوله وكيف عمل على تقديم ما طُلب منه إثر ذلك.

وقال: "عمل بشكلٍ جيّدٍ جدًا مع المهندسين. تابعت ذلك أكثر من أدائه. كان جيّدًا جدًا على صعيد ما قامه به مع المهندسين. كان واضحًا للغاية في تعليقاته وكلّ شيء".

وأكمل: "وبالمناسبة فإنّ أداءه في السيارة كان جيّدًا، لكنّنا لم نُسلّط عليه أيّ ضغط، قلت بأنّ الأهم هو عدم ارتكاب الأخطاء كونها تؤثّر عليه".

وأردف: "لم يرتكب أيّة أخطاء. وقدّم أداء جيّدًا. علم بالضبط أين خسر الوقت بالمقارنة مع الآخرين".

وأكمل شوماخر يوم تجارب آخر مع الفريق ضمن تجارب أبوظبي للناشئين إثر الموسم وسيحصل في التجارب الشتويّة على يومٍ ونصف خلف مقود السيارة الجديدة في برشلونة قبيل مشاركته الرسميّة الأولى.

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الكاتب مروان الوافي

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