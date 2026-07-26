"أخطاء كثيرة": مرسيدس تؤكد أن مشكلة انطلاقة سباق الكبرى لم تكن خطأ راسل

لا يزال الفريق يبحث عن السبب الحقيقي للمشكلة، وذلك بعدما فشلت وحدة الطاقة الجديدة في الاستجابة بشكل صحيح لضغط راسل على دواسة الوقود عند الانطلاقة.

وبدت السيارة تستجيب بصورة طبيعية أثناء توجهها إلى شبكة الانطلاق، حيث اتبع راسل تعليمات مهندس السباق ماركوس دادلي الخاصة بتحمية الإطارات، بما في ذلك تنفيذ آخر عملية تدوير للإطارات قبل الوصول إلى مكانه على الشبكة.

لكن في اللحظات الأخيرة من إجراءات الانطلاق، بدا أن راسل فقد السيطرة على عدد دورات المحرك، لتنطلق السيارة بتردد شديد بمجرد رفعه يده عن القابض.

ولم يكن خلف راسل عند المنعطف الأول سوى لانس سترول وسيرجيو بيريز، الذي انطلق من خطّ الحظائر.

وعندما سأل راسل عبر اللاسلكي: "ما الذي حدث؟"، أبلغه الفريق بأن السيارة دخلت في وضعية منع توقف المحرك.

وعندما طلب توضيحًا بشأن ما إذا كان قد أخطأ في إجراءات الانطلاق، جاءه الرد: "القابض كان أقل بنسبة 2% من المطلوب، ويبدو أنك رفعت قدمك عن دواسة الوقود عند ارتفاع عدد دورات المحرك".

لكن وولف أوضح لاحقًا أن المشكلة المتعلقة بالمحرك، الذي استُخدم لأول مرة هذا الأسبوع، لم تكن مسؤولية راسل.

وقال: "يبدو أنه ضغط على دواسة الوقود بنسبة تقارب 10%، لكن المحرك ارتفع مباشرة إلى الحد الأقصى من عدد الدورات، وعندما رفع قدمه عن الدواسة انخفضت دوراته بشكل حاد."

وأضاف: "لست سعيدًا إطلاقًا بوجود هذا العدد الكبير من الأخطاء."

وتابع: "كان هذا هو سبب ما حدث، وبعد ذلك قدم جورج سباقًا رائعًا."

وأضاف: "تجاوز السيارات بسهولة، ثم استعاد في رأيي أكبر عدد ممكن من النقاط كان يستطيع تحقيقه."

وقال راسل موضحًا ما شعر به عند الانطلاق: "كنت أضغط على دواسة الوقود للحفاظ على عدد دورات المحرك، ثم فجأة، قبل انطفاء الأضواء بحوالي أربع ثوانٍ، بدأ المحرك يرفع ويخفض عدد دوراته بصورة عشوائية."

وأضاف: "كنت أحاول تصحيح ذلك باستخدام دواسة الوقود، لكنها لم تكن تستجيب إطلاقًا."

وأكمل: "لم يكن المحرّك يستجيب لدواسة الوقود ببساطة".

وعلى حلبة تُعرف بصعوبة التجاوز فيها، نجح راسل في تجاوز فالتيري بوتاس من الخارج عند المنعطف الخامس في اللفة الأولى، قبل أن يتجاوز أليكس ألبون، وكارلوس ساينز، وأوليفر بيرمان، وفرناندو ألونسو، وفرانكو كولابينتو، وغابرييل بورتوليتو، وإستيبان أوكون، وبيير غاسلي، ونيكو هولكنبرغ، ليصل إلى مراكز النقاط بحلول اللفة السابعة عشرة.

ثم تجاوز سائقي ريسينغ بولز أرفيد لينبلاد وليام لاوسون ليصعد إلى المركز السابع في اللفة 21، مستفيدًا أيضًا من دخول إسحاق حجار، الذي كان يشغل المركز السادس، إلى الصيانة.

لكن راسل عاد ليتراجع خلف حجار بعد توقفه هو الآخر، لينهي السباق في المركز السابع، متأخرًا بفارق 2.015 ثانية عن سيارة ريد بُل.

وقال وولف: "لا يمكن توجيه أي لوم إلى السائقين اليوم."

وأضاف: "دفاع كيمي أنتونيللي على الإطارات القاسية أمام لويس هاميلتون الذي كان يستخدم الإطارات اللينة كان رائعًا، قيادة مذهلة، والأمر نفسه ينطبق على جورج."

واختتم قائلًا: "أعتقد أنه تجاوز عشر سيارات في بداية السباق وسط الزحام، رغم أننا كنا نعلم أن ذلك سيكون صعبًا للغاية. لذلك فإن السائقين اليوم قاموا بعمل ممتاز بالفعل.