أحد موظفي مرسيدس يكشف عن معاناة هاميلتون خلال الموسمين الماضيين

قال آندرو شوفلين مدير هندسة المسار لدى مرسيدس أنه كان من الصعب للغاية على لويس هاميلتون أن يطلق الفريق "ثالث سيارة سيئة على التوالي" مع دبليو15.

أنهى لويس هاميلتون سلسلة الـ 56 سباقًا من دون فوز في سيلفرستون عندما سجّل انتصارًا عاطفيًا للغاية على أرضه وأمام جماهيره.

وقد عانت مرسيدس من أجل فهم قوانين التأثيرات الأرضية على النحو الأمثل في 2022، إذ استمرت معاناة السهام الفضية بسجل خالٍ من الانتصارات منذ جائزة البرازيل الكبرى 2022، ليأتي الفوز الأول في النمسا هذا الموسم بعدما استفاد جورج راسل من حادثة ماكس فيرستابن ولاندو نوريس، قبل أن يحقق هاميلتون فوزًا مستحقًا في بريطانيا.

وقد وصف شوفلين سائق مرسيدس الذي حقق الفوز في سيلفرستون "بلويس الكلاسيكي"، كما أوضح المعاناة التي واجهها بطل العالم 7 مرات وكيف أنك تبدأ بالشك في نفسك تلقائيًا مع الابتعاد عن المنافسة في الصدارة، ولا سيما عندما بدأت سيارة دبليو15 الموسم متأخرة خلف منافساتها.

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"لا بد من أن تعتريك الشكوك، أعتقد أن الفريق بأكمله قد مر بذلك" قال شوفلين.

وأضاف: "عندما أطلقنا ثالث سيارة سيئة لنا على التوالي، تساءلنا جميعًا: لماذا اقترفنا هذا الخطأ؟ كيف فعلنا ذلك مجددًا؟".

وتابع: "أعتقد بأن الوضع كان صعبًا للغاية على لويس بألا يمتلك سيارة تنافسية كونه سائق ولد كي يفوز بالسباقات. كانا موسمين صعبين للغاية عليه مع نتائج يصعب تقبلها كذلك".

وأكمل: "لم تكن كل السباقات سيئة، ولا سيما أن جورج سائق سريع كذلك وتصعب هزيمته. لكننا لم نفز فقط لأننا لم نمتلك سيارة قادرة على ذلك".

واختتم: "وعندما أعلن لويس أنه سيغادر إلى فيراري، عزمنا جميعًا وقلنا: لنجعل ذلك عامًا للذكرى ولنسجل نتائج تستحق الاحتفال. حيث كان سيكون من المؤسف للغاية إذا انتهى ذلك الجزء من مسيرة لويس من دون تحقيق أي فوز في 3 مواسم متتالية. لذلك نحن سعداء جدًا لأجله وللفريق".