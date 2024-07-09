أحد ممثلي هوليوود: هاميلتون "لا يحصل على الثناء الكافي"
يرى دامسون إدريس الذي سيمثل إلى جانب براد بيت في فيلم الفورمولا واحد المقبل والذي سيُعرض العام المقبل، أن لويس هاميلتون لا يتلقى الثناء الكافي على ما يقوم به في الرياضة.
براد بيت
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
ساعد هاميلتون في إنتاج الفيلم الجديد حيث سيكون شريكاً في الإنتاج، حيث سيتم عرضه شهر يونيو 2025.
ويحمل الفيلم اسم F1، وسيكون من إخراج جوزيف كوزينسكي، الذي أخرج فيلم توب غن لـ توم كروز.
حيث قال إدريس حول الفيلم: "إنه فيلم لا مثيل له، ولم يُعرض مثله من قبل. نحن نقود السيارات حقاً!".
وأكمل: "ليس هناك من معلم للفورمولا واحد أفضل من لويس هاميلتون. لقد أعطى آراءه بصدق وشفافية وأوضح لنا ما يحصل وما لا يحصل في السباقات".
وأضاف: "بالنظر إلى أنها قصة خيالية، فإنه لن نكون في عناية شخص أفضل ممن يتواجد ويعيش ويتنفس وينام في هذه الرياضة".
بالمقابل، وقبل تحقيق هاميلتون للفوز في سيلفرستون، يشعر إدريس أن البريطاني صاحب الـ 39 عاماً يستحق التقدير، خاصة بعد العمل معه في التحضير للفيلم.
فقال: "لويس، هاميلتون الجميل، جميعنا معجبون به، وجميعنا نستلهم منه. إنه متواضع بشكل مذهل، وذلك ما كان أمراً أثّر فيّ كثيراً".
وأردف: "إنه لا يحصل على الثناء الكافي. إضافة لكونه رياضياً مذهلاً، إنه يدفع هذه الرياضة في اتجاه إيجابي".
واختتم: "إنه مبدع، وحين أفكر بـ لويس، أفكر بالإلهام".
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بريطانيا الكبرى 2024
الأرقام القياسية التي كسرها هاميلتون عبر فوزه بسباق سيلفرستون
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
أحدث الأخبار
ريكاردو: آربي تُواجه "نقطة تحوّل" في موسم 2024
تحليل: لماذا لا تتخوّف فيراري من أنّ عودتها إلى الخصائص القديمة ستُخرج موسمها عن المسار الصحيح
تقهقر أداء بيريز "يفتح الباب" أمام مكلارين للسعي وراء لقب الفورمولا 1
ماركيز: البقاء ثالثًا في ترتيب بطولة الموتو جي بي "لن يكون سهلًا"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات