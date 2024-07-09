أحد ممثلي هوليوود: هاميلتون "لا يحصل على الثناء الكافي"

ساعد هاميلتون في إنتاج الفيلم الجديد حيث سيكون شريكاً في الإنتاج، حيث سيتم عرضه شهر يونيو 2025.

ويحمل الفيلم اسم F1، وسيكون من إخراج جوزيف كوزينسكي، الذي أخرج فيلم توب غن لـ توم كروز.

حيث قال إدريس حول الفيلم: "إنه فيلم لا مثيل له، ولم يُعرض مثله من قبل. نحن نقود السيارات حقاً!".

وأكمل: "ليس هناك من معلم للفورمولا واحد أفضل من لويس هاميلتون. لقد أعطى آراءه بصدق وشفافية وأوضح لنا ما يحصل وما لا يحصل في السباقات".

وأضاف: "بالنظر إلى أنها قصة خيالية، فإنه لن نكون في عناية شخص أفضل ممن يتواجد ويعيش ويتنفس وينام في هذه الرياضة".

بالمقابل، وقبل تحقيق هاميلتون للفوز في سيلفرستون، يشعر إدريس أن البريطاني صاحب الـ 39 عاماً يستحق التقدير، خاصة بعد العمل معه في التحضير للفيلم.

فقال: "لويس، هاميلتون الجميل، جميعنا معجبون به، وجميعنا نستلهم منه. إنه متواضع بشكل مذهل، وذلك ما كان أمراً أثّر فيّ كثيراً".

وأردف: "إنه لا يحصل على الثناء الكافي. إضافة لكونه رياضياً مذهلاً، إنه يدفع هذه الرياضة في اتجاه إيجابي".

واختتم: "إنه مبدع، وحين أفكر بـ لويس، أفكر بالإلهام".