أحد المترجمين في الفورمولا واحد كان وراء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا خلال الموسم

بالرغم من أن برون لم يكشف تفاصيل الواقعة، لكن يبدو أنّ "أسوأ تفشّ" للفيروس، حصل خلال جائزة روسيا الكبرى في سوتشي، شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

طبقت الفورمولا واحد طوال الموسم بروتوكولات خاصة للتعامل مع فيروس كورونا طوال الموسم الذي انطلق من النمسا، بعد تأجيل وتعليق السباقات الأولى بسبب الجائحة التي ضربت العالم بأسره.

ومن أصل 78.000 اختبار تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في 17 جولة، جاءت 78 نتيجة إيجابية فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تلك الأرقام لا تتضمن الاختبارات الإلزامية بين السباقات والتي تُؤخذ خارج الحلبات.

وأصيب سيرجيو بيريز، لانس سترول ولويس هاميلتون جميعهم بالفيروس، وتغيبوا عن السباقات نتيجة لذلك، وتعتبر هذه أكبر نسبة إصابة بين مجموعات البطولة بشكل عام، من أصل أكثر من 1.300 شخص مع "فيا"، الفورمولا واحد، الفرق، وسائل الإعلام، ومن دون احتساب بطولات الفورمولا 2 و3 وبورشه سوبر كاب في بعض الجولات.

وأشار برون إلى هذه النسبة المرتفعة بين السائقين، وكشف كيف تسبب أحد المترجمين بأكبرِ تفشٍّ للفيروس خلال الموسم.

فقال في برنامج الفورمولا واحد الإذاعي عبر الإنترنت: "النسبة أكبر بقليل من واحد بالألف. ومن المذهل بالنظر إلى هذه الحالات، أن نرى ثلاث إصابات بين السائقين، الأمر الذي يعتبر مؤسفاً لكون مجموعهم هو 20 فقط. وذلك أمر يتوجب التفكير به".

وتابع: "بالطبع كانت هناك 78 حالة إيجابية، أغلبها بين العاملين على الحلبة، أو الأشخاص المساعدين في البلدان التي كنا نزورها".

وأردف: "أعتقد أن أسوأ حالة تفشٍّ صادفناها، عندما تسبب أحد المترجمين بنقل الفيروس عندما كان يعمل مع مجموعة مع الناس في أحد البلدان التي زرناها".

واستكمل: "من ثم بالطبع، احتكّ بالعديد من الأشخاص، وفجأة واجهتنا حالات متتالية من الإصابات، لكننا تصرفنا بسرعة".

واستطرد: "حالات تفشِّ قليلة بين الفرق. إذ كانت الأرقام بين الميكانيكيين والمهندسين وغيرهم قليلة جداً. من المهم دراسة البيانات".

بالمقابل، أثنى برون بشكل كبير على الطريقة التي تعاملت بها البطولة مع الجائحة.

فقال: "أعتقد أن ذلك التعامل مثال رائع على كيفية تصرف الفورمولا واحد في أزمة كهذه كعائلة واحدة. لقد أمضينا قسماً كبيراً من حياتنا - على الأقل عندما كنت ضمن المنافسات - نحاول تدمير بعضنا البعض على الحلبة".

وتابع: "لكن عندما واجهنا خطراً داهماً كهذا، تعاضدنا معاً. أنا فخور حقاً بالجميع وقدرتنا على إكمال الموسم، لأن ذلك بدا حينها تحدياً مستحيلاً. أنا فخور حقاً".

واستطرد: "لم يكن أحد يدري ما يخبئه لنا المستقبل حين بدأنا الموسم مع تلك البروتوكولات، وكيف سنتمكن من إدارة الوضع".

وأردف: "لم يكن أي منا يعلم كيفية سير المرض وانتشاره، أي كيفية التعامل مع المصابين وغير ذلك".

واختتم: "أعتقد أن الجميع قام بعمل رائع. أعتقد أننا كنا حذرين تماماً مع تقدمنا في الموسم، لأنه من السهل التراخي أو فقدان الحيطة والحذر".

يشار إلى أن برون أكد أن الفورمولا واحد ستواصل اعتماد بروتوكولات كورونا مجدداً لموسم 2021 المقبل.