أجمل صور يوم الجمعة من جائزة البرازيل الكبرى
دانييل كفيات، تورو روسو
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
دانييل كفيات، تورو روسو
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
دانييل كفيات، تورو روسو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
دانييل كفيات، تورو روسو
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
دانييل كفيات، تورو روسو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
دانييل كفيات، تورو روسو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
روبرت كوبتسا، ويليامز
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
جورج راسل، ويليامز
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
روبرت كوبتسا، ويليامز
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
روبرت كوبتسا، ويليامز
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
روبرت كوبتسا، ويليامز
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
نيكو هلكنبرغ، رينو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لانس سترول، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
أليكسندر ألبون، ريد بُل
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
كيمي رايكونن، ألفا روميو
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
لاندو نوريس، مكلارين وكيمي رايكونن، ألفا روميو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
كيمي رايكونن، ألفا روميو ودانييل كفيات، تورو روسو ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
كارلوس ساينز الابن، مكلارين
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
دانييل كفيات، تورو روسو
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
دانييل كفيات، تورو روسو وجورج راسل، ويليامز
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
نيكو هلكنبرغ، رينو
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
سيباستيان فيتيل، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
أليكسندر ألبون، ريد بُل
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
أليكسندر ألبون، ريد بُل
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
أليكسندر ألبون، ريد بُل
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
أليكسندر ألبون، ريد بُل
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
لورانت ميكيس، المدير الرياضي لدى فيراري وماتيا بينوتو مدير الفريق
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
أليكسندر ألبون، ريد بُل
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
دانييل كفيات، تورو روسو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
كارلوس ساينز، مكلارين
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
علم فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
كارلوس ساينز، مكلارين
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
جمعنا لكم أجمل الصور من يوم الجمعة في جائزة البرازيل الكبرى الذي شهد ظروفاً جوية متقلبة، شاركونا رأيكم في أجملها!
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أجمل صور يوم الجمعة من جائزة البرازيل الكبرى
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