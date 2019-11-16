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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى / الأكثر تشويقاً

أجمل صور يوم الجمعة من جائزة البرازيل الكبرى

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دانييل كفيات، تورو روسو

دانييل كفيات، تورو روسو
1/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

دانييل كفيات، تورو روسو

دانييل كفيات، تورو روسو
2/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

دانييل كفيات، تورو روسو

دانييل كفيات، تورو روسو
3/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

دانييل كفيات، تورو روسو

دانييل كفيات، تورو روسو
4/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

دانييل كفيات، تورو روسو

دانييل كفيات، تورو روسو
5/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

دانييل كفيات، تورو روسو

دانييل كفيات، تورو روسو
6/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

روبرت كوبتسا، ويليامز

روبرت كوبتسا، ويليامز
7/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

جورج راسل، ويليامز

جورج راسل، ويليامز
8/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

روبرت كوبتسا، ويليامز

روبرت كوبتسا، ويليامز
9/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

روبرت كوبتسا، ويليامز

روبرت كوبتسا، ويليامز
10/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

روبرت كوبتسا، ويليامز

روبرت كوبتسا، ويليامز
11/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

نيكو هلكنبرغ، رينو

نيكو هلكنبرغ، رينو
12/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
13/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لانس سترول، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت
14/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
15/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

أليكسندر ألبون، ريد بُل

أليكسندر ألبون، ريد بُل
16/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين
17/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
18/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

كيمي رايكونن، ألفا روميو

كيمي رايكونن، ألفا روميو
19/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل
20/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
21/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
22/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

لاندو نوريس، مكلارين وكيمي رايكونن، ألفا روميو

لاندو نوريس، مكلارين وكيمي رايكونن، ألفا روميو
23/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

كيمي رايكونن، ألفا روميو ودانييل كفيات، تورو روسو ولاندو نوريس، مكلارين

كيمي رايكونن، ألفا روميو ودانييل كفيات، تورو روسو ولاندو نوريس، مكلارين
24/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

كارلوس ساينز الابن، مكلارين

كارلوس ساينز الابن، مكلارين
25/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

دانييل كفيات، تورو روسو

دانييل كفيات، تورو روسو
26/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

دانييل كفيات، تورو روسو وجورج راسل، ويليامز

دانييل كفيات، تورو روسو وجورج راسل، ويليامز
27/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

نيكو هلكنبرغ، رينو

نيكو هلكنبرغ، رينو
28/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
29/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

سيباستيان فيتيل، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس

سيباستيان فيتيل، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس
30/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

رومان غروجان، هاس

رومان غروجان، هاس
31/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

أليكسندر ألبون، ريد بُل

أليكسندر ألبون، ريد بُل
32/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

أليكسندر ألبون، ريد بُل

أليكسندر ألبون، ريد بُل
33/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

أليكسندر ألبون، ريد بُل

أليكسندر ألبون، ريد بُل
34/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

أليكسندر ألبون، ريد بُل

أليكسندر ألبون، ريد بُل
35/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

رومان غروجان، هاس

رومان غروجان، هاس
36/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل
37/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
38/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري
39/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

لورانت ميكيس، المدير الرياضي لدى فيراري وماتيا بينوتو مدير الفريق

لورانت ميكيس، المدير الرياضي لدى فيراري وماتيا بينوتو مدير الفريق
40/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

أليكسندر ألبون، ريد بُل

أليكسندر ألبون، ريد بُل
41/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

دانييل كفيات، تورو روسو

دانييل كفيات، تورو روسو
42/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
43/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
44/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

كارلوس ساينز، مكلارين

كارلوس ساينز، مكلارين
45/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

علم فيراري

علم فيراري
46/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
47/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
48/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
49/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

كارلوس ساينز، مكلارين

كارلوس ساينز، مكلارين
50/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

16-11-2019

جمعنا لكم أجمل الصور من يوم الجمعة في جائزة البرازيل الكبرى الذي شهد ظروفاً جوية متقلبة، شاركونا رأيكم في أجملها!

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