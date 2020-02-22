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أجمل الصور من تجارب برشلونة الشتوية الأولى

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سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
1/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
2/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

رومان غروجان، هاس

رومان غروجان، هاس
3/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

جورج راسل، ويليامز

جورج راسل، ويليامز
4/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

أليكس ألبون، ريد بُل

أليكس ألبون، ريد بُل
5/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

كيمي رايكونن، ألفا روميو

كيمي رايكونن، ألفا روميو
6/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

إستيبان أوكون، رينو

إستيبان أوكون، رينو
7/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
8/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

كيمي رايكونن، ألفا روميو

كيمي رايكونن، ألفا روميو
9/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين
10/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

بيير غاسلي، ألفا توري وفالتيري بوتاس، مرسيدس

بيير غاسلي، ألفا توري وفالتيري بوتاس، مرسيدس
11/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

سيرجو بيريز، ريسينغ بوينت

سيرجو بيريز، ريسينغ بوينت
12/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
13/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

رومان غروجان، هاس

رومان غروجان، هاس
14/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
15/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
16/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
17/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

إستيبان أوكون، رينو

إستيبان أوكون، رينو
18/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

كيمي رايكونن، ألفا روميو

كيمي رايكونن، ألفا روميو
19/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
20/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
21/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

خوذة سيباستيان فيتيل، فيراري

خوذة سيباستيان فيتيل، فيراري
22/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

إستيبان أوكون، رينو

إستيبان أوكون، رينو
23/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

رومان غروجان، هاس

رومان غروجان، هاس
24/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
25/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

كيمي رايكونن، ألفا روميو

كيمي رايكونن، ألفا روميو
26/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

لانس سترول، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت
27/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

دانيال ريكاردو، رينو، لويس هاميلتون، مرسيدس

دانيال ريكاردو، رينو، لويس هاميلتون، مرسيدس
28/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
29/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

خوذ السائقين

خوذ السائقين
30/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

كيفن ماغنوسن، هاس

كيفن ماغنوسن، هاس
31/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين
32/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

بيير غاسلي، ألفا توري، سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت

بيير غاسلي، ألفا توري، سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
33/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
34/50

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

جورج راسل، ويليامز

جورج راسل، ويليامز
35/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت، جورج راسل، ويليامز

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت، جورج راسل، ويليامز
36/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

روبرت كوبتسا، ألفا روميو

روبرت كوبتسا، ألفا روميو
37/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

رومان غروجان، هاس

رومان غروجان، هاس
38/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

أليكس ألبون، ريد بُل

أليكس ألبون، ريد بُل
39/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

كيمي رايكونن، ألفا روميو

كيمي رايكونن، ألفا روميو
40/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين
41/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

كيمي رايكونن، ألفا روميو

كيمي رايكونن، ألفا روميو
42/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

رومان غروجان، هاس

رومان غروجان، هاس
43/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل، أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو

ماكس فيرشتابن، ريد بُل، أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو
44/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

لانس سترول، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت
45/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

دانيال ريكاردو، رينو

دانيال ريكاردو، رينو
46/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
47/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو

أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو
48/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل
49/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
50/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

22-02-2020

تابعوا معنا مجموعة مختارة من أجمل الصور التي التقطت خلال تجارب برشلونة الشتوية لموسم 2020 في الفورمولا واحد!

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