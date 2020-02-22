أجمل الصور من تجارب برشلونة الشتوية الأولى
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
جورج راسل، ويليامز
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
أليكس ألبون، ريد بُل
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
كيمي رايكونن، ألفا روميو
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
إستيبان أوكون، رينو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
كيمي رايكونن، ألفا روميو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
بيير غاسلي، ألفا توري وفالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
سيرجو بيريز، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
إستيبان أوكون، رينو
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
كيمي رايكونن، ألفا روميو
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
خوذة سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
إستيبان أوكون، رينو
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
كيمي رايكونن، ألفا روميو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
لانس سترول، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
دانيال ريكاردو، رينو، لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
خوذ السائقين
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
كيفن ماغنوسن، هاس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
بيير غاسلي، ألفا توري، سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
جورج راسل، ويليامز
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت، جورج راسل، ويليامز
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
روبرت كوبتسا، ألفا روميو
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
أليكس ألبون، ريد بُل
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
كيمي رايكونن، ألفا روميو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
كيمي رايكونن، ألفا روميو
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل، أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
لانس سترول، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
دانيال ريكاردو، رينو
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
تابعوا معنا مجموعة مختارة من أجمل الصور التي التقطت خلال تجارب برشلونة الشتوية لموسم 2020 في الفورمولا واحد!
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
أجمل الصور من تجارب برشلونة الشتوية الأولى
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الجمعة ١٣ مارس
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|التجارب الحرة الثانية
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الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
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|التجارب الحرة الثالثة
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الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
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14:00
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|التجارب التأهيلية
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