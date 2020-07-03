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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى / معرض الصور

أجمل الصور من التجارب الحرّة في النمسا 2020

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أجمل الصور من التجارب الحرّة في النمسا 2020
من قبل:
, رئيس التحرير
03-07-2020

اختار لكم موقعنا أجمل الصور من التجارب الحرّة لسباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة الافتتاحية من موسم 2020 لسباقات الفورمولا واحد.

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لويس هاميلتون، مرسيدس ورومان غروجان، هاس

لويس هاميلتون، مرسيدس ورومان غروجان، هاس
1/36

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
2/36

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
3/36

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
4/36

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

نيكولاس لاتيفي، ويليامز

نيكولاس لاتيفي، ويليامز
5/36

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

نيكولاس لاتيفي، ويليامز

نيكولاس لاتيفي، ويليامز
6/36

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
7/36

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

لانس سترول، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت
8/36

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لانس سترول، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت
9/36

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لانس سترول، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت
10/36

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين
11/36

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين
12/36

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري

شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري
13/36

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

شارل لوكلير، فيراري ودانييل كفيات، ألفا توري

شارل لوكلير، فيراري ودانييل كفيات، ألفا توري
14/36

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
15/36

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
16/36

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
17/36

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

رومان غروجان، هاس

رومان غروجان، هاس
18/36

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

دانيال ريكاردو، رينو

دانيال ريكاردو، رينو
19/36

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

بيير غاسلي، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري
20/36

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

إستيبان أكون، رينو

إستيبان أكون، رينو
21/36

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو وكيفن ماغنوسن، هاس

أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو وكيفن ماغنوسن، هاس
22/36

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

ألكسندر ألبون، ريد بُل ريسينغ

ألكسندر ألبون، ريد بُل ريسينغ
23/36

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

ألكسندر ألبون، ريد بُل ريسينغ

ألكسندر ألبون، ريد بُل ريسينغ
24/36

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

مقاتلة حربية

مقاتلة حربية
25/36

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

نيكولاس لاتيفي، ويليامز

نيكولاس لاتيفي، ويليامز
26/36

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
27/36

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

لانس سترول، ريسينغ بوينت وسيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت وسيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
28/36

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

بيير غاسلي، ألفا توري ودانييل كفيات، ألفا توري

بيير غاسلي، ألفا توري ودانييل كفيات، ألفا توري
29/36

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
30/36

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
31/36

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

الناشر الخلفي لسيارة رينو آر.بي20

الناشر الخلفي لسيارة رينو آر.بي20
32/36

الصورة من قبل: صور لات

أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو

أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو
33/36

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

ألكسندر ألبون، ريد بُل ريسينغ

ألكسندر ألبون، ريد بُل ريسينغ
34/36

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

وسائل الإعلام

وسائل الإعلام
35/36

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين
36/36

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

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الكاتب خضر الراوي

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