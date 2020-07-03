أجمل الصور من التجارب الحرّة في النمسا 2020
اختار لكم موقعنا أجمل الصور من التجارب الحرّة لسباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة الافتتاحية من موسم 2020 لسباقات الفورمولا واحد.
لويس هاميلتون، مرسيدس ورومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
نيكولاس لاتيفي، ويليامز
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
نيكولاس لاتيفي، ويليامز
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
لانس سترول، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لانس سترول، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لانس سترول، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
كارلوس ساينز الإبن، مكلارين
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
شارل لوكلير، فيراري ودانييل كفيات، ألفا توري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
دانيال ريكاردو، رينو
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
بيير غاسلي، ألفا توري
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
إستيبان أكون، رينو
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو وكيفن ماغنوسن، هاس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
ألكسندر ألبون، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
ألكسندر ألبون، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
مقاتلة حربية
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
نيكولاس لاتيفي، ويليامز
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
لانس سترول، ريسينغ بوينت وسيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
بيير غاسلي، ألفا توري ودانييل كفيات، ألفا توري
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
الناشر الخلفي لسيارة رينو آر.بي20
الصورة من قبل: صور لات
أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
ألكسندر ألبون، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
وسائل الإعلام
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
كارلوس ساينز الإبن، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
trending اليوم
أحدث الأخبار
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة النمسا الكبرى
|الكاتب
|خضر الراوي