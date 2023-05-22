أجمل الصور التقنية حتى الآن في موسم 2023 للفورمولا واحد

جمعنا لكم مجموعة من أجمل الصور التقنية وأهمها على مدار الموسم حتى الآن بجهود جورجيو بيولا وصور ساتون.

تفاصيل سيارة ألفا روميو تصوير: جورجيو بيولا

البحرين:

طبقت ألفا روميو حلاً بدأته مرسيدس في 2022، حيث يتطلع الفريق السويسري إلى جريان البُنى المؤثرة على تحسين الهواء في مقدمة السيارة وتعزيز أداء التيارات الهوائية أسفلها كذلك.

وكانت مرسيدس قدمت هيكلاً عريضاً في بعض أجزائه ضمن حزمة تحديثات كبيرة خلال جائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي. وساعدها ذلك على التخلص جزئياً من مشكلة الارتدادات خلال النصف الأول من الموسم، كما استطاع الفرق استخلاص أداء إضافي من سيارة دبليو13 حينها.

تفاصيل سيارة ألبين تصوير: جورجيو بيولا

البحرين:

القسم الأسفل من الصفيحة الانتهائية للجناح الخلفي في سيارة ألبين كان مثيراً للاهتمام مع الأخذ بعين الاعتبار أن القوانين التقنية تمنع أية تعديلات كبيرة في هذا القسم. بالتالي فإن الحلّ الذي قدمته ألبين للصفيحة الانتهائية يمنح تحسيناً للأداء بالمقابلة مع الشكل الاعتيادي.

تفاصيل سيارة مرسيدس

المملكة العربية السعودية:

استعملت مرسيدس هذا الجانح في البحرين لكن مع بعض التعديلات ليتناسب مع حلبة جدة، حيث تم التخلص من القطع في الزاوية العلوية الخلفية للصفيحة الانتهائية.

وكان ذلك ممكناً بسبب تصميم الصفيحة نفسه الذي يسمح باستعمال قسم قابل للتبديل.

تفاصيل سيارة أستون مارتن

المملكة العربية السعودية:

بدلاً من تقديم جانح خلفي كامل مخصص للحلبة فقط، قامت أستون مارتن بتعديل جانحها الخلفي في السعودية، حيث تم تقصير القسم المركزي من الجزء العلوي بهدف خفض الارتكازية والجر.

تفاصيل سيارة ريد بُل

المملكة العربية السعودية:

يمكن رؤية القسم الخلفي للسيارة قبل دمجه بالهيكل. هذه نظرة جيدة لبعض مكونات جهاز التعليق، والقسم الداعم للجانح. ومن الإمكان رؤية الممر الذي يأخذه العادم تحت عناصر جهاز التعليق المغطاة بتغليف ذهبي.

تفاصيل سيارة ألفا روميو

المملكة العربية السعودية:

تم تعديل جهاز "دي آر أس" لسيارة ألفا روميو بالمقارنة مع نسخة البحرين، بجزء ميكانيكي أصغر فوق القسم الخلفي الرئيسي. مع حلّ يتمحور بتعديلات للقسم المتحرك كذلك.

تفاصيل سيارة ألفا تاوري

المملكة العربية السعودية:

نظرة على المشعاع والمبرد لسيارة ألفا تاوري، مع منطقة ارتكاز أكبر للمبرد وهو الأمر الذي لاحظناه منذ عدة سنوات. ما يسمح بتحسين توضيب المكونات الداخلية لجانب السيارة.

سيارة ماكس فيرستابن، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

أستراليا:

نظرة على المكابح الأمامية في عدة مراحل من عملية التركيب بالمقارنة بين الطرفين الأيسر والأيمن.

يمكن كذلك رؤية زعانف أنبوب التبريد الصغيرة، إلى جانب الفتحات المركزية الأكبر التي قرر الفريق استعمالها في سيارة 2023 ما يسمح بإخراج الحرارة عبر مجرى قرص المكابح.

تفاصيل سيارة ويليامز

أستراليا:

تجميع مكابح سيارة ويليامز الأمامية، وهو تصميم مماثل بشكل كبير لسيارة ريد بُل 2022.

تفاصيل سيارة فيراري

أستراليا:

قناتان تسمحان بدخول الهواء البارد لدى مكابح فيراري فيراري، وشكلها يلقي لمحة على شكل وملامح القرص نفسه.

تفاصيل سيارة مرسيدس تصوير: جورجيو بيولا

أستراليا:

نظرة لما تحت غطاء سيارة مرسيدس يقدم لمحة عن توضيب وحدة الطاقة. يمكن ملاحظى أنبوب العادم فوق الطرف الخلفي لنظام التعليق.

تفاصيل سيارة ألفا روميو

أستراليا:

نظرة على التداخل المعقد لأقسام وصفيحة الجانح الأمامي لسيارة ألفا روميو.

تفاصيل سيارة مكلارين

أستراليا:

كذلك نظرة على نفس المنطقة لسيارة مكلارين.

تفاصيل سيارة مرسيدس

أستراليا:

حل مرسيدس لهذه المنطقة يتضمن قطعاً للقسم الخلفي السفلي من الصفيحة الانتهائية.

تفاصيل سيارة فيراري

أستراليا:

نظرة تحت جانح سيارة فيراري الأمامي والأنف، يُظهر ما قامت به القوانين لخفض التعقيد مقارنة بالجيل الماضي.

تفاصيل سيارة ألفا روميو تصوير: صور موتورسبورت

أذربيجان:

نظرة على سيارة ألفا روميو والتجهيزات الميكانيكية، المشعاع والمبردات ضمن جانب السيارة. كذلك نظرة على الجانح الخلفي منخفض الارتكازية.

تفاصيل سيارة هاس تصوير: جورجيو بيولا

أذربيجان:

قلص فريق هاس من القسم العلوي للجانح الخلفي في باكو بهدف تقليص الجرّ زيادة السرعة القصوى.

تفاصيل سيارة ريد بُل

أذربيجان:

الجسر المعدني الداعم للقسم الأوسط من الجانح الخلفي لسيارة ريد بُل بات في مركز أعلى كذلك.

تفاصيل سيارة ألبين تصوير: جورجيو بيولا

أذربيجان:

ألبين قدمت حلاً منخفض الارتكازية للجانح الأمامي في باكو، قطع كبير في القسم الأوسط للجزء العلوي.

تفاصيل سيارة ألفا تاوري

أذربيجان:

الجانح الخلفي منخفض الجر لسيارة ألفا تاوري.

تفاصيل سيارة مكلارين

أذربيجان:

أرضية سيارة مكلارين التي تهدف لتحسين إدارة التيارات الهوائية. يمكن ملاحظة جوانب الأرضية التي تهدف لخفض أية انثناءات.

تفاصيل سيارة مكلارين

أذربيجان:

نظرة مقربة على أرضية سيارة مكلارين، يمكن ملاحظة التركيبات التي تهدف لحماية الأرضية من الانثناء بشكل أكبر من اللازم.

تفاصيل سيارة فيراري

أذربيجان:

جانح سيارة فيراري الأقصر من الجهة العليا.

تفاصيل سيارة مرسيدس

أذربيجان:

جانب الأرضية لسيارة مرسيدس مع نتوءات أصغر. يمكن ملاحظة أطراف الجناح باتجاه الأعلى.

تفاصيل سيارة ألبين تصوير: صور موتورسبورت

ميامي:

نظرة على القسم العلوي لجانب سيارة ألبين، حيث قرر الفريق زيادة التبريد لجولة ميامي.

تفاصيل سيارة مرسيدس تصوير: جورجيو بيولا

ميامي:

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة مرسيدس، بما في ذلك تركيب قناة المكابح الأخفض المماثل لذلك المستعمل في أذربيجان.

تفاصيل سيارة أستون مارتن

ميامي:

تصميم قناة المكابح الأمامية لسيارة أستون مارتن، يعمل للمساعدة في توجيه التيارات الهوائية من المقدمة.

تفاصيل سيارة أستون مارتن

ميامي:

نظرة على عناصر نظام تعليق سيارة أستون مارتن الأمامي.

تفاصيل سيارة ريد بُل تصوير: جورجيو بيولا

ميامي:

نظرة على القسم الخلفي لسيارة ريد بُل، حيث قرر الفريق استعمال هذا التصميم للجانح، وهو تصميم تكرر هذا الموسم، وذلك بهدف خفض الارتكازية والجرّ.