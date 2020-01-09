فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أبييتبول: وصول ريكاردو لم يترك أمام رينو مكاناً للاختباء

المشاركات
التعليقات
أبييتبول: وصول ريكاردو لم يترك أمام رينو مكاناً للاختباء
09-01-2020

يرى سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أن وصول دانيال ريكاردو إلى صفوف العلامة الفرنسية الموسم المنصرم، لم يترك أمامها مكاناً للاختباء، لكنّ ذلك سهّل عليها اكتشاف نقاط الضعف.

عانت العلامة الفرنسية من موسم متقلب في 2019، إذ انضم ريكاردو إلى الفريق وسط معاناة السيارة من مشاكل في الموثوقية والتحديثات.

وبينما كان الفريق يأمل بوضع أفضل، لكن أبيتبول أكد أن رفع مستويات التركيز في عمل الفريق بفضل وجود ريكاردو، هو أمر جيد في نهاية المطاف.

فقال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالنسبة لي، كان 2019 الموسم الذي لم يعد أمامنا مكان للاختباء فيه".

وأكمل: "مع سائقين رائعين ومحرك أفضل بكثير، لم يعد هناك مكان للاختباء، لكن كما تعلمون هذه هي الفورمولا واحد".

واسترسل: "لا يمكنك الاختباء في الفورمولا واحد. ولأننا لم نكن نختبئ، كنا قادرين مرة أخرى على معرفة الخطوات التي يجب اتخاذها".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أوضح أبيتبول أن الصعوبات التي واجهت الفريق خلال الموسم ساعدت في التحليلات المعمّقة حيال نواحي عمل رينو، كما عملت على تحديد مناطق الخلل التي لم تكن واضحة سابقاً.

حيث قال: "أعتقد أن المشاكل التي رأيناها كانت موجودة بالفعل منذ الموسم السابق. أعتقد أنها لم تكن واضحة لأن 2018 كانت موسماً تطويرياً عما سبقه".

وأكمل: "تقدمنا من المركز التاسع إلى السادس والرابع، وأعتقد أن ذلك أمر جيد. أعتقد أننا احتجنا لموسم 2019 كي نكشف نقاط ضعف الفريق، لأن بعضها كانت موجودة منذ أيام لوتس ولم يتم التعامل معها بالاهتمام الكافي".

وتابع: "لهذا السبب كان الموسم السابق جيداً. أعتقد أننا لم نكن لنكتشفها على الإطلاق لو لم نعانِ من الصعوبات".

اقرأ أيضاً:

وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن تواجد ريكاردو ساهم في ذلك، أجاب أبيتبول: "أعتقد أن جوابي سيكون مختلفاً اليوم عما ليكون عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر".

وأضاف: "في نهاية المطاف، بعد أن قمنا بكل تلك الأمور، فعلنا ذلك فقط لأننا خضنا تلك التجربة الصعبة سوية".

واختتم: "هذا حصل بسبب الضغط الذي تعرضنا له. أعتقد أن ذلك في الحقيقة أمر جيد لكشف نقاط الضعف".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
بوتاس: "الخطوة الأخيرة" التي أحتاجها لهزيمة هاميلتون هي ثبات الأداء

المقال السابق

بوتاس: "الخطوة الأخيرة" التي أحتاجها لهزيمة هاميلتون هي ثبات الأداء
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق فريق رينو اف1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الخميس ٩ يناير
الجمعة ٢٩ نوفمبر
التجارب الحرّة الثانية
الخميس ٩ يناير
الجمعة ٢٩ نوفمبر
التجارب الحرّة الثالثة
الخميس ٩ يناير
السبت ٣٠ نوفمبر
التجارب التأهيليّة
الخميس ٩ يناير
السبت ٣٠ نوفمبر
السباق
الخميس ٩ يناير
الأحد ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألفا روميو بحاجة لاستغلال فرص السباقات "الفوضويّة" في الفورمولا واحد

2
فورمولا 1

أبييتبول: وصول ريكاردو لم يترك أمام رينو مكاناً للاختباء

3
رالي داكار

رالي داكار 2019: العطية يردّ على بيترانسيل ويوسّع صدارته في الترتيب العام

4
رالي داكار

داكار 2020: بيترانسيل يفوز بالمرحلة الرابعة والعطية يقترب من ساينز المتصدّر

أحدث ملفات الفيديو

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب 04:09
فورمولا 1

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون 06:05
فورمولا 1

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون

أحدث الأخبار

أبييتبول: وصول ريكاردو لم يترك أمام رينو مكاناً للاختباء
F1

أبييتبول: وصول ريكاردو لم يترك أمام رينو مكاناً للاختباء

بوتاس: "الخطوة الأخيرة" التي أحتاجها لهزيمة هاميلتون هي ثبات الأداء
F1

بوتاس: "الخطوة الأخيرة" التي أحتاجها لهزيمة هاميلتون هي ثبات الأداء

ريد بُل: التوجيهات التقنية الموسم المنصرم "دفعة هائلة" للعدل بين الفرق في 2020
F1

ريد بُل: التوجيهات التقنية الموسم المنصرم "دفعة هائلة" للعدل بين الفرق في 2020

فاسور: ثقة لوكلير وانتقاده لذاته سمتان تميّزان الأبطال
F1

فاسور: ثقة لوكلير وانتقاده لذاته سمتان تميّزان الأبطال

ريسينغ بوينت: الفورمولا واحد تخاطر بخفض سرعة السيارات أقل من الفورمولا 2 في 2021
F1

ريسينغ بوينت: الفورمولا واحد تخاطر بخفض سرعة السيارات أقل من الفورمولا 2 في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.