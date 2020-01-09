أبييتبول: وصول ريكاردو لم يترك أمام رينو مكاناً للاختباء

عانت العلامة الفرنسية من موسم متقلب في 2019، إذ انضم ريكاردو إلى الفريق وسط معاناة السيارة من مشاكل في الموثوقية والتحديثات.

وبينما كان الفريق يأمل بوضع أفضل، لكن أبيتبول أكد أن رفع مستويات التركيز في عمل الفريق بفضل وجود ريكاردو، هو أمر جيد في نهاية المطاف.

فقال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالنسبة لي، كان 2019 الموسم الذي لم يعد أمامنا مكان للاختباء فيه".

وأكمل: "مع سائقين رائعين ومحرك أفضل بكثير، لم يعد هناك مكان للاختباء، لكن كما تعلمون هذه هي الفورمولا واحد".

واسترسل: "لا يمكنك الاختباء في الفورمولا واحد. ولأننا لم نكن نختبئ، كنا قادرين مرة أخرى على معرفة الخطوات التي يجب اتخاذها".

بالمقابل، أوضح أبيتبول أن الصعوبات التي واجهت الفريق خلال الموسم ساعدت في التحليلات المعمّقة حيال نواحي عمل رينو، كما عملت على تحديد مناطق الخلل التي لم تكن واضحة سابقاً.

حيث قال: "أعتقد أن المشاكل التي رأيناها كانت موجودة بالفعل منذ الموسم السابق. أعتقد أنها لم تكن واضحة لأن 2018 كانت موسماً تطويرياً عما سبقه".

وأكمل: "تقدمنا من المركز التاسع إلى السادس والرابع، وأعتقد أن ذلك أمر جيد. أعتقد أننا احتجنا لموسم 2019 كي نكشف نقاط ضعف الفريق، لأن بعضها كانت موجودة منذ أيام لوتس ولم يتم التعامل معها بالاهتمام الكافي".

وتابع: "لهذا السبب كان الموسم السابق جيداً. أعتقد أننا لم نكن لنكتشفها على الإطلاق لو لم نعانِ من الصعوبات".

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وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن تواجد ريكاردو ساهم في ذلك، أجاب أبيتبول: "أعتقد أن جوابي سيكون مختلفاً اليوم عما ليكون عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر".

وأضاف: "في نهاية المطاف، بعد أن قمنا بكل تلك الأمور، فعلنا ذلك فقط لأننا خضنا تلك التجربة الصعبة سوية".

واختتم: "هذا حصل بسبب الضغط الذي تعرضنا له. أعتقد أن ذلك في الحقيقة أمر جيد لكشف نقاط الضعف".