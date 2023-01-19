أبيتبول يقلل من تكهنات دخول هيونداي عالم الفورمولا واحد ويؤكد أن الراليات هي الأولوية

ساهم انضام أبيتبول مؤخرًا إلى هيونداي - بعد مسيرة طويلة في الفورمولا واحد كمدير لفريقي كاترهام ورينو - في إشعال التكهنات بأن الشركة قد تستهدف الانتفال إلى سباقات الجائزة الكبرى.

لا سيما وأن البطولة لطالما تحدثت مؤخرًا حول عقد عدد من المصنعين لمحادثات خلف الكواليس من أجل دخول الفورمولا واحد بعد اعتماد قوانين المحرك الجديدة في 2026.

وبرزت تكهنات بأن هيونداي من بين هؤلاء المرشحين، لكن أبيتبول أصر على أنه من المبكر للغاية في مسيرته مع العلامة الكورية الجنوبية أن ينظر في برنامج كهذا.

إذ أشار عوضًا عن ذلك إلى أن جهود هيونداي في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" تمثل التركيز الأساسي للشركة في الوقت الحالي حيث أنها تناسب أولويات مبيعات سيارات الطرقات.

فقال: "ليسن هنالك خطة محددة. بالطبع هيونداي شركة كبيرة وتملك خبرة رائعة في تطوير السيارات على نطاق عالمي، ورياضة السيارات هنا لدعم ذلك المشروع".

وأضاف: "لذلك عليّ فهم ما يحتاجه هذا المشروع وكيف يمكن أن ندعمه في الوقت الحالي. والراليات كانت الحل الأمثل من أجل دعم مجموعات السيارات الصغيرة. تلك هي الأولوية في الوقت الحالي، حيث نستعد للبطولة ويجب أن نفوز ونضمن أن تواصل الراليات خدمة مصالح الشركة".

وعند الضغط عليه من أجل الحديث عن تكهنات ارتباط هيونداي بدخول الفورمولا واحد، قال أبيتبول: "لا أريد أن أقول نعم، كونكم عندها ستفسرون ذلك على أن هيونداي ستدخل الفورمولا واحد. لذلك أود العودة لإجابتي السابقة، بأنه علينا ضمان أن تخدم الخطوة مشروع الشركة".

وأكمل: "الآن الراليات هي التي تخدم هذا المشروع، والأولوية هي أن نتأكد بأن تبقى كذلك، من خلال العمل مع فيا والمروجين. وإذا ما أردنا اتخاذ خطوة أخرى، فسنرى ما يمكن عمله في وقتها. لكن تلك ليست الأولوية حاليًا. الأولوية هي الفوز في الراليات".