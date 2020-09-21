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أبيتبول يشرح سبب إحباطه إزاء رحيل ريكاردو

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أبيتبول يشرح سبب إحباطه إزاء رحيل ريكاردو
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قال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو للفورمولا واحد أن التقدم الذي أحرزته العلامة الفرنسية لهذا الموسم، يفسّر سبب إحباطه من قرار دانيال ريكاردو بالانتقال إلى مكلارين الموسم المقبل.

ضمن حركة سوق السائقين المفاجئة، والتي سببها رحيل سيباستيان فيتيل عن صفوف فيراري، ومن ثم إعلان استبداله بالإسباني سائق مكلارين الحالي كارلوس ساينز إلى جانب شارل لوكلير.

ونتيجة لذلك، تمّ الإعلان عن انتقال ريكاردو من فريقه الحالي رينو إلى مكلارين بدلاً عن ساينز، ليجاور الناشئ البريطاني لاندو نوريس.

وضمن بيان لاحق أكد فيه رحيل ريكاردو عن رينو، تكلم أبيتبول عن المسألة من دون ذكر اسم الأستراليّ، مؤكداً على وحدة الفريق، في إشارة فسّرها المراقبون على أنها تؤكد وجود التوتر بين الطرفين.

وبينما يبدو أن كلاً منهما قد وضع المسألة خلف ظهره لتركيز الجهود في المنافسة على منصات التتويج لموسم 2020، لكن أبيتبول كشف أن تصرفه حينها كان نابعاً من معرفته بالتقدم الذي حققته رينو، لكنه لم يكن يمتلك الدلائل حينها.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن الجميع كان قادراً على الإحساس بإحباطي عند إعلان الخبر".

وأكمل: "بصراحة، كان لدي شعور بأن تقدمنا الحالي آتٍ، وأن الفريق سيتقدم إلى الأمام وأن السيارة ستتحسن".

وتابع: "إضافة إلى أن هناك الكثير قادم كذلك، لكن دانيال لن يكون معنا حينها. كنتُ أعلم الأرقام (حيال أدائنا المتوقع)، لكن المشكلة أنها مجرد أرقام، وأعلم أنها تبقى كذلك من دون إثبات".

واسترسل: "دانيال شخص عاطفي للغاية، ومن الواضح أنه تقدم. لقد بات يمتلك ثقة كبيرة للغاية مع الفريق والسيارة، كما أن العلاقة بينه وبين مهندس سباقه قوية جداً، جداً".

بالمقابل، أوضح أبيتبول أن أحد أهم الدروس المستخلصة من هذا الموسم مع ريكاردو يتمحور حول أن السائقين بحاجة لبعض الوقت قبل الوصول إلى أقصى إمكانياتهم مع فرقهم، وذلك يعني أن رينو تبحث عن التزام طويل الأمد مع سائقيها.

فقال: "تغيير السائق يعني فعلاً أنك تعود خطوة إلى الوراء، قبل أن تتقدم مجدداً".

واختتم: "رأينا ذلك هذا العام، وذلك أمرٌ سنستفيد منه مستقبلاً، من أجل تحقيق الاستقرار ضمن صفوف الفريق. لأن الموسم الأول مع الفريق عبارة عن استثمارٍ للمواسم المقبلة، ولا بد من علاقة طويلة الأمد مع سائقينا إن أردنا التقدم إلى الأمام".

يشار إلى أن رينو وقعت مع فرناندو ألونسو بديلاً عن ريكاردو، لفترة تمتد لعدة سنوات حتى نهاية 2022 على الأقل.

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الكاتب خلدون يونس

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