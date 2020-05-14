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أبيتبول يسخر بشكلٍ مبطّنٍ من ريكاردو

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أبيتبول يسخر بشكلٍ مبطّنٍ من ريكاردو
14-05-2020

شدّد سيريل أبيتبول مدير فريق رينو للفورمولا واحد على أهميّة "الوحدة والالتزام" بعد تأكيد مغادرة دانيال ريكاردو للفريق نهاية الموسم الحالي.

سيُغادر ريكاردو صفوف رينو بعد عامين، وذلك على إثر توقيعه لعقدٍ مع مكلارين لموسم 2021 ليحلّ بديلًا عن كارلوس ساينز الإبن المنتقل إلى فيراري عوضًا عن سيباستيان فيتيل.

وتمّ تأكيد هذه الأنباء أوّلًا من قبل مكلارين صباح الخميس قبل أن تُصدر رينو بيانًا إثر ذلك بوقتٍ قصير.

وجاء في البيان: "في ظلّ الوضع غير المسبوق لموسم 2020، لم تكن المحادثات مع دانيال ريكاردو في ما يتعلّق بتجديد عقده لما بعد موسم 2020 ناجحة".

ولم يتحدّث أبيتبول عن ريكاردو في تصريحاته المضمّنة في البيان، عوضًا عن ذلك اختار التركيز على قيمة الولاء للفريق بالتقدّم إلى الأمام.

وقال الفرنسي: "بالنظر إلى رياضتنا وهذا الوضع غير الطبيعي الذي نتواجد فيه فإنّ الثقة المتبادلة، والوحدة والالتزام تُمثّل جميعها قيمًا مهمّة أكثر من أيّ وقتٍ مضى بالنسبة لفريقٍ مصنعيّ".

وأضاف: "أنا واثقٌ من أنّ موسم 2020 سيسمح لنا بتحقيق المزيد معًا".

وأكمل: "لم تتغيّر طموحاتنا ولا استراتيجيّتنا في فريق رينو للفورمولا واحد".

وكان ريكاردو قد أقدم على انتقالٍ صادم من ريد بُل إلى رينو في نهاية موسم 2018، ليُصبح أحد أعلى السائقين أجرًا في البطولة.

وكانت تلك الخطوة جزءًا من خطّة طويلة الأمد لرينو للعودة إلى واجهة الفورمولا واحد، لتضع أعينها نصب تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات بدءًا من دورة القوانين الجديدة التي كانت من المفترض أن تدخل حيّز التطبيق في 2021 قبل تأجيلها الآن إلى 2022 بسبب أزمة "كوفيد-19".

وعانى ريكاردو من موسم أوّل صعب في رينو بعد أن فشل الفريق في الحفاظ على موقعه التنافسيّ في مقدّمة فرق الوسط.

وأكمل الفريق الموسم المنقضي خلف مكلارين في المركز الخامس في بطولة الصانعين، حيث حقّق ريكاردو أفضل نتيجة بحلوله رابعًا في جائزة إيطاليا الكبرى.

وأدّى ذلك إلى بعض القلق إزاء الإمكانيّات طويلة الأمد لمشروع رينو، لكنّ الصانع الفرنسيّ حافظ على التزامه بمواصلة العمل مع ريكاردو لما بعد 2020.

لكن مع تحرّك سوق الانتقالات سريعًا إثر مغادرة فيتيل لفيراري، تعاقدت مكلارين مع ريكاردو ليُجاور لاندو نوريس بدءًا من 2021 ضمن صفقة متعدّدة الأعوام.

ويترك الإعلان مقعدًا شاغرًا في صفوف رينو لتحديد من سيُجاور إستيبان أوكون بدءًا من 2021.

وارتبط اسم فرناندو ألونسو بطل العالم مرّتين بذلك المقعد بالنظر إلى توافر خدماته. وسبق للإسباني الفوز بلقبَيه مع رينو وقاد لصالحها بين 2003 و2006 ومن ثمّ في 2008 و2009.

كما تحدّث أبيتبول مؤخّرًا عن إمكانيّة ترقية أحد ناشئي أكاديميّة رينو إلى الفورمولا واحد، وهو هدفٌ وضعه لموسم 2021 بشكلٍ علني.

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