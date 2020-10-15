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فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

أبيتبول: يجب أن تصبح رينو "مُدمنة على النجاح"

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أبيتبول: يجب أن تصبح رينو "مُدمنة على النجاح"

يرى سيريل أبيتبول مدير مشروع رينو في الفورمولا واحد أن أولى منصات تتويج فريقه كان "لحظة عاطفية"، حيث يأمل أن يجعل هذا الإنجاز من أفراد الطاقم غير الخبيرين "مدمنين على النجاح".

منصة التتويج التي حققها دانيال ريكاردو في سباق جائزة إيفل الكبرى مع رينو، كانت الأولى لفريق إنستون منذ المركز الثالث الذي أحرزه رومان غروجان تحت راية لوتس بمحركات مرسيدس في سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2015.

وعادت رينو كفريق مصنعي كامل في الموسم التالي، لكنها لم تفلح بتحقيق أكثر من المركز الرابع طوال خمسة مواسم، حتى السباق الماضي.

حيث قال أبيتبول: "من الواضح أنها لحظة عاطفية للغاية، وشعور رائع. منصة التتويج هذه قد لا تكون نهاية كل شيء أو هدفنا الأوحد في الفورمولا واحد".

وأردف: "تلك النتائج هي ما يرغب بها المصنع، نود المزيد منها، لكن هناك بداية لكل شيء".

وتابع: "تلك هي المنصة الأولى، تلك اللحظة مع دانيال في مكان مثل هذا، إنها لحظة رائعة".

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وشدد أبيتبول بالمقابل على أن النتيجة الجيدة هذه تمثل دفعة قوية لجميع أفراد الفريق الذين لم يعاصروا حقبة الانتصارات التي خاضتها رينو في السابق.

فقال: "نحتاج إلى مثل هذه المشاعر الإيجابية. خاصة مع كمية العمل الهائلة التي ترافق مشروعاً كهذا". 

وأردف: "لا أتكلم عن نفسي فقط بل عن أكثر من 1.000 شخصاً يعملون معنا. هناك حاجة لبعض المشاعر الإيجابية والطاقة".

واختتم: "لذا، نحن بحاجة لجعلهم مدمنين على النجاح لتقديم المزيد، ولبناء مزيد من النجاحات".

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