فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق

المشاركات
التعليقات
أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق
من قبل:

قال الفرنسي سيريل أبيتبول أنّ توقيت تحقيق الفريق لمنصّة تتويجه الأولى منذ عودته إلى بطولة العالم للفورمولا واحد بعمليّات مصنعيّة جاء في الوقت المناسب بحضور المدير التنفيذيّ الجديد للشركة، كما يُعدّ ذلك دليلًا على تقدّم الفريق.

استغلّ دانيال ريكاردو انسحاب فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بسبب مشكلة في محرّكه ليضع سيارة رينو في المركز الثالث خلال سباق جائزة إيفل الكبرى في ألمانيا.

وبالرغم من ضغط سيرجيو بيريز في المراحل الأخيرة، فإنّ ريكاردو حافظ على مركزه الثالث ليُحقّق منصّة تتويج طال انتظارها منذ عودة رينو بفريقها المصنعيّ إلى الفورمولا واحد في 2016.

اقرأ أيضاً:

وجاء هذا الإنجاز بالتزامن مع الحضور الأوّل للوكا دي ميو المدير التنفيذيّ الجديد لمجموعة رينو في جائزة كبرى هذا الموسم.

وقال أبيتبول حيال ذلك: "كان التوقيت جيّدًا، لكنّني أعتقد بأنّ هذا التوقيت يُعدّ دليلًا على تقدّم الفريق".

وأضاف: "كان ذلك واضحًا خلال السباقات الأخيرة، أصبحنا نفهم السيارة بشكلٍ أفضل، وباتت الإعدادات تعمل على نحوٍ أفضل على كلّ حلبة".

ثمّ تابع: "كنّا قلقين بعض الشيء هنا كون هذه المرّة الأولى التي نعود فيها إلى حلبة متطلّبة الارتكازيّة، لكنّ السيارة عملت مجدّدًا هنا".

وأكمل: "تلك علامة جيّدة على تحقيقنا لتقدّم".

وواصل حديثه بالقول: "ساعدتنا بعض الظروف من خلال انسحاب بوتاس، كونه من الواضح أنّ سيارتنا ليست جيّدة بما فيه الكفاية لتحقيق منصّة تتويج في ظروفٍ طبيعيّة".

واختتم: "لكنّ الجيّد أنّه عندما تأتي تلك الظروف والفرص فأنت تكون جاهزًا لاقتناصها".

شوماخر الإبن يُهدي هاميلتون خوذة أبيه بعد معادلة رقمه القياسي في ألمانيا

المقال السابق

شوماخر الإبن يُهدي هاميلتون خوذة أبيه بعد معادلة رقمه القياسي في ألمانيا

المقال التالي

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق

ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى

شوماخر الإبن يُهدي هاميلتون خوذة أبيه بعد معادلة رقمه القياسي في ألمانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شوماخر الإبن يُهدي هاميلتون خوذة أبيه بعد معادلة رقمه القياسي في ألمانيا

وولف: منصب مدير فريق مرسيدس "بدأ يؤثر عليّ"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: منصب مدير فريق مرسيدس "بدأ يؤثر عليّ"

مرسيدس تستبعد فكرة تزويد ريد بُل بالمحرّكات في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تستبعد فكرة تزويد ريد بُل بالمحرّكات في 2022

أحدث الأخبار

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى

ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا

2
فورمولا 1

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020

23د
3
فورمولا 1

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق

46د
4
فورمولا 1

ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ

20د
5
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى

أحدث الأخبار

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيفل الكبرى

ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ
فورمولا 1

ساينز: واجهت 60 لفّة من المعاناة في سباق نوربورغرينغ

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020
فورمولا 1

بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق
فورمولا 1

أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق

شوماخر الإبن يُهدي هاميلتون خوذة أبيه بعد معادلة رقمه القياسي في ألمانيا
فورمولا 1

شوماخر الإبن يُهدي هاميلتون خوذة أبيه بعد معادلة رقمه القياسي في ألمانيا

أحدث ملفات الفيديو

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ 07:02
فورمولا 1

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ

لماذا تمّ منع 08:28
فورمولا 1

لماذا تمّ منع "السيارة ذات المروحة" الأسطورية في الفورمولا واحد؟

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ 06:29
فورمولا 1

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020 13:37
فورمولا 1

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.