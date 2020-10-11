أبيتبول: منصّة التتويج بحضور مدير رينو دليلٌ على تقدّمنا كفريق

استغلّ دانيال ريكاردو انسحاب فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بسبب مشكلة في محرّكه ليضع سيارة رينو في المركز الثالث خلال سباق جائزة إيفل الكبرى في ألمانيا.

وبالرغم من ضغط سيرجيو بيريز في المراحل الأخيرة، فإنّ ريكاردو حافظ على مركزه الثالث ليُحقّق منصّة تتويج طال انتظارها منذ عودة رينو بفريقها المصنعيّ إلى الفورمولا واحد في 2016.

وجاء هذا الإنجاز بالتزامن مع الحضور الأوّل للوكا دي ميو المدير التنفيذيّ الجديد لمجموعة رينو في جائزة كبرى هذا الموسم.

وقال أبيتبول حيال ذلك: "كان التوقيت جيّدًا، لكنّني أعتقد بأنّ هذا التوقيت يُعدّ دليلًا على تقدّم الفريق".

وأضاف: "كان ذلك واضحًا خلال السباقات الأخيرة، أصبحنا نفهم السيارة بشكلٍ أفضل، وباتت الإعدادات تعمل على نحوٍ أفضل على كلّ حلبة".

ثمّ تابع: "كنّا قلقين بعض الشيء هنا كون هذه المرّة الأولى التي نعود فيها إلى حلبة متطلّبة الارتكازيّة، لكنّ السيارة عملت مجدّدًا هنا".

وأكمل: "تلك علامة جيّدة على تحقيقنا لتقدّم".

وواصل حديثه بالقول: "ساعدتنا بعض الظروف من خلال انسحاب بوتاس، كونه من الواضح أنّ سيارتنا ليست جيّدة بما فيه الكفاية لتحقيق منصّة تتويج في ظروفٍ طبيعيّة".

واختتم: "لكنّ الجيّد أنّه عندما تأتي تلك الظروف والفرص فأنت تكون جاهزًا لاقتناصها".