أبيتبول مدير رينو السابق في الفورمولا واحد يتّجه لقيادة هيونداي في دبليو آر سي

أشارت مصادر موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أنّ أبيتبول برز كمرشّحٍ ناجحٍ بعد بحث العلامة الكوريّة المطوّل عن قائدٍ جديد.

وكانت هيونداي تبحث منذ مدّة عن قاعدٍ جديد منذ مغادرة أندريا أدامو لصفوفها في ديسمبر من العام الماضي.

وسيستلم الفرنسي دفّة القيادة من مواطنه جوليان مونسيه المسؤول السابق عن قسم المحرّكات، والذي تمّت ترقيته لقيادة الفريق بشكلٍ مؤقّت. وكان مونسيه قد أشار في رالي اليابان الشهر الماضي إلى أنّه من غير المرجّح أن يُواصل لعب ذلك الدور في المستقبل.

وسينضمّ أبيتبول بخبرة واسعة في عالم رياضة المحرّكات بعد أن قاد فريق كايترهام بين 2012 و2014 قبل عودته إلى صفوف رينو التي بدأ معها مسيرته. وشقّ الفرنسي طريقه في صفوف الفريق بين 2017 قبل أن يُغادر في 2021 بعد تغيير علامة الفريق إلى ألبين.

ومنذ مغادرته الفورمولا واحد فقد لعب أبيتبول دور استشاريٍ لشركة تصنيع المحرّكات "ميكاكروم" التي تزوّد الفورمولا 2 والفورمولا 3 بوحدات الطاقة.

وسيشهد الدور الجديد مع هيونداي عمل أبيتبول على برامج الراليات وسباقات السيارات السياحيّة للمرّة الأولى في مسيرته.

وسينضمّ أبيتبول إلى هيونداي بعد موسم متقلّب في 2022 حيث فرّط الفريق في لقبي السائقين والصانعين بعد بداية صعبة لسيارة "آي20 ان" الهجينة.