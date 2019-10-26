أبيتبول: قرار شطب نتيجتنا في اليابان ليس له أيّ تأثير يُذكر على مستقبل رينو

عقب رحيل المدير التنفيذي السابق تييري بولوري، أكّدت الرئيسة التنفيذية المؤقّتة والمديرة المالية لفترة طويلة كلوتيلد ديلبوس بأنّه ستتمّ مراجعة كافة الجوانب في مشروع رينو، بما فيها برنامجها في الفورمولا واحد.

وتأتي تلك العملية مع تلقّي الفرق لأوّل نسخة من اتفاقية الكونكورد الجديدة، والتي ستُلزمهم مع الفورمولا واحد من 2021 وحتّى 2025، إلى جانب الموعد النهائي للمصادقة على قوانين 2021 في 31 أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري.

ويمنح ذلك التوقيت الإدارة العُليا في رينو الفرصة للتقييم الكامل للتأثيرات المالية، التقنية والرياضية المترتبة على بقاء الفريق في الفورمولا واحد لما بعد ذلك الموسم.

وبينما يرى أبيتبول أنّ فريقه لم يرتكب أيّ خطأ فيما يتعلّق بنظام المكابح المتسبب في العقوبة، لكنّه اعترف بأنّ ذلك "لن يساعد" في ضوء المراجعة الحالية التي يقوم بها الصانع الفرنسي.

فقال: "ما حدث في رأيي يُعدّ ثانويًا وذا تأثير طفيف في مواجهة الأمور التي تحدث حاليًا في عالم السيارات، وعالم الفورمولا واحد، إذ أنّ السبب في عدم استئنافنا على ذلك القرار هو أنّنا رغبنا بترك ذلك وراءنا عوضًا عن إهدار الوقت".

وأضاف: "قد تكون الصورة العامّة إيجابية أو سلبية، لكنّني أفضّل التركيز على التسابق، اتفاقية الكونكورد لموسم 2021 التي سيتمّ عرضها، والتأكّد من أنّ هنالك استراتيجية تسويقية تواصل دعم بقائنا في الفورمولا واحد".

وتابع: "قصّة الخمسة الأوائل (في ترتيب الصانعين) بين ريسينغ بوينت ورينو في سوزوكا لن تؤثّر على استراتيجيتنا طويلة الأمد في الرياضة. نتواجد هنا منذ 42 عامًا إذ نعتقد بأنّ ذلك يُضيف أمرًا ما إلى القيمة السوقية للعلامة التجارية ويسرد قصّة تكنولوجية".

وأكمل: "مع ذلك، فإنّ الأمر الوحيد الذي قد يتمخّض عن ذلك هو تلك القصّة الصغيرة بأنّه بات من الصعب تطوير حلول ابتكارية للفورمولا واحد واستغلالها بالشكل الصحيح. تلك هي النقطة المحورية، وربما لا يكون هنالك ما قد نستفيد به من ذلك من المنظور التكنولوجي".

واختتم: "يُمكن وضع ذلك في الحُسبان أيضاً ككلّ الأمور الأخرى، ولا أقول بأّنّنا سنركزّ على ذلك العامل، لكن سيكون هنالك تقييم من أجل تحديد ما إذا كنّا سنوقّع على تلك البنود (في مسودة العقد)، لكنّني أثق بأنّ هذه البنود أفضل من التي لدينا الآن".