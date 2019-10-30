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أبيتبول: على رينو التوقف عن تصعيب الأمور على نفسها

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أبيتبول: على رينو التوقف عن تصعيب الأمور على نفسها
30-10-2019

عبّر سيريل أبيتبول مدير فريق رينو عن ارتياحه من النتيجة الجيدة بعد جولة "فوضوية" في المكسيك، لكنه محبط لأن الفريق يواصل "تصعيب الأمور على نفسه".

تأثرت استعدادات رينو للسباق بسبب مشكلة في نظام تبريد سيارتها ما حرم دانيال ريكاردو ونيكو هلكنبرغ من تسجيل طلعات ضرورية خلال التجارب الحرة الثالثة لجائزة المكسيك الكبرى.

وكان ريكاردو السائق الوحيد الذي انطلق على إطارات "هارد"، وبعد قسم أول استمرّ حتى 50 لفة أنهى بالمركز الثامن، بعد أن خسر مركز "أفضل البقية" لصالح البطل المحلي سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت عندما خرج عن المسار محاولاً تجاوز المكسيكي.

بينما نجح هلكنبرغ بالإنهاء ضمن مراكز النقاط عاشراً بعد حادثة اللفة الأخيرة التي جمعته بسائق تورو روسو دانييل كفيات.

حيث قال أبيتبول في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد سجلنا بعض النقاط. حافظنا بشكل ما على أفضليتنا في مواجهة ريسينغ بوينت وتورو رورسو، وقللنا من تأخرنا خلف مكلارين. وبعد الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه خلال التجارب الحرة الثالثة، كانت تلك نتيجة رائعة".

وأكمل: "من المهم إكمال سباق جيد في كل جولة، نظراً للضغط المتواصل بعد موسم كهذا، لذا من المهم تقديم سباقات جيدة كهذا".

وتابع: "لكن، لقد كانت جولة فوضوية، وبغض النظر عن تنافسية سيارتنا، علينا التوقف عن ذلك. لسنا بحاجة لتصعيب الأمور على أنفسنا، وهذا ما نقع فيه على الدوام".

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وتعتبر فرص لحاق رينو بغريمتها مكلارين ضئيلة للغاية نظراً لفارق الـ 38 نقطة الذي يفصلهما، كما أن الفريق الفرنسي يركز حالياً في البقاء أمام تورو روسو وريسينغ بوينت، والذي تفصله عنهما تسع نقاط فقط.

"ما زلت أعتقد أننا نمتلك الحزمة الأفضل بشكل عام. عندما أرى النقاط التي خسرناها وبقائنا ضمن موقعنا بالرغم من ذلك، أجد أن الوضع ليس سيئاً. أعتقد أننا وفي حال خضنا جولات خالية من المشاكل فبوسعنا الحفاظ على مركزنا" قال أبيتبول.

وأكمل: "لكنني لست مسروراً بموقعنا، أود مجاراة مكلارين. ذلك هدفنا لهذا الموسم وكان هدفاً ممكناً، وذلك هو الموقع الذي يجب أن نتواجد فيه الموسم المقبل".

من جهة أخرى، أثنى أبيتبول على أداء ريكاردو واستفادته القصوى من الاستراتيجية الجريئة في المكسيك.

فقال: "من الواضح أننا نأسف لعدم تمكنه من تجاوز بيريز، أعتقد أنه كان طموحاً بعض الشيء. كان يكبح متأخراً للغاية. أعتقد أننا نفتقد للكثير من السرعة خلف ريسينغ بوينت بالرغم من ’دي آر أس’".

وأكمل: "لكنه قدم سباقاً رائعاً، خاصة في منتصفه، وكانت السيارة تتجاوب بشكل جيد جداً. كنا متفاجئين للغاية من عمر الإطارات، وكان أفضل مما توقعنا، لذا من الواضح أننا استعملنا وقفة واحدة".

واختتم: "من دون ذلك الحادث، كان بوسعنا تحقيق نتيجة أفضل مع نيكو. لكن هذه هي السباقات، خاصة معركة الوسط. أهلاً بكم مع قانون الغاب!".

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