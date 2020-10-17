أبيتبول: على أوكون التحلي بالصبر والسعي "لأهداف واقعية"

يحتل الفرنسي المركز 12 ضمن ترتيب بطولة السائقين مع 36 نقطة، بينما يحتل زميله دانيال ريكاردو المركز الرابع مع 78 نقطة.

وعانى أوكون من مشاكل في موثوقية سيارته خلال ثلاثة سباقات، لعل آخرها المشكلة الهيدروليكية التي تعرض لها في سباق جائزة إيفل الكبرى، ما كلفه نقاطاً ثمينة.

لكنه كذلك عانى في مجاراة زميله الأسترالي خلال التصفيات وفي السباقات عندما كانا يخوضان كليهما جولة خالية من المشاكل، وكان ينُهي باستمرار خلف ريكاردو.

حيث قال أبيتبول: "أعتقد أنه بحاجة إلى مواصلة عمله المعتاد، لكن للأسف لم تُظهر السباقات الأخيرة النتائج التي يستحقها لأسباب خارجة عن إرادته".

وأكمل: "ما زال من غير الواضح على الإطلاق ما حصل مع مكابحه في موجيللو. ما زلنا لا ندري".

وتابع: "لكن لنكن واضحين، مونزا كانت صعبة. ما زال أمامنا الكثير من النقاشات والعمل الجاد مع المهندسين لتقرير الخطوة التالية".

وأردف: "أعتقد أنه ما زال بحاجة إلى أن يكون عملياً أكثر إزاء الوضع، وذلك ليس بالأمر الكارثي".

بالمقابل يعي أبيتبول أن أوكون يواجه منافسة شديدة من قبل زميله ريكاردو.

فقال: "بصراحة، حتى لو أزلنا جميع العوائق التي واجهها فإنه ما زال خلف دانيال".

وأكمل: "لكننا نتكلم عن دانيال ريكاردو، وهو لم يحظَ بمثل هذا الزميل القوي من قبل، بالرغم من أن سيرجيو بيريز كان قوياً، لكنني أعتقد أن دانيال أقوى".

وتابع: "أعتقد أنه عليه بالتحلي بالعملانية، ووضع أهداف واقعية لنفسه وكذلك النظر إلى أدائه وعدم الخجل منه، وبناء ثقته، والتحلي بالصبر".

واختتم: "الكثير من السائقين اليافعين يقعون فريسة التسرع وارتكاب بعض الأخطاء الصغيرة، لكننا لا نشعر بأي قلق على الإطلاق حيال ذلك".