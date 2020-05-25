أبيتبول: رينو تخطط "للبقاء طويلًا" في عالم السباقات

يعتقد أبيتبول أنّ تلك التغييرات ستبتعد بالفورمولا واحد عن كونها رياضة من مستويين تنافسيين إلى بطولة يحظى فيها أيّ فريق بفرصة الفوز بالسباقات، مع خصائص مثل المكوّنات مفتوحة المصدر والتي تتعاون فيها الفرق عوضًا عن المنافسة عليها، وذلك يدفع بدوره عجلة الابتكار ويقلّل النفقات.

وخلال حديثه ضمن سلسلة #thinkingforward حول كيفية خروج الرياضة من الأزمة الحالية التي تسبب بها تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، قال أبيتبول أنّ رياضة السيارات تشكّل جوهر رينو التي يعود تاريخها لأكثر من 120 عامًا في الرياضة، وأنّ الصانع الفرنسي سيظل ملتزمًا بالسباقات على المدى الطويل.

وقد فتحت رينو مصنع محرّكاتها في فيري بعد فترة الإغلاق يوم الاثنين الماضي، واليوم مصنع الهيكل في إنستون يُعيد فتح أبوابه استعدادًا لعودة السباقات، على الرُغم من الجهود التي تبذلها الحكومة البريطانية من خلال استمرار فرض الحجر على القادمين من الخارج.

ويرى أبيتبول أنّ الرياضة قد تعاملت بحسم في مواجهة تلك الأزمة من أجل إعادة تنشيط نموذج المشروع التجاري للحفاظ على الفرق المشاركة في البطولة.

فقال: "إنّها أزمة ضخمة، لذا من الصعب الآن توقّع التأثير الاقتصادي العالمي الناجم عنها، لكن جميع الأمور التي تحدث في الرياضة الآن، من توزيع أفضل للجوائز المالية، تخفيض سقف النفقات بشكل أكبر بكثير مما كان - حيث كنّا نضغط من أجل ذلك لأعوام كثيرة - تمثّل بصراحة تقدمًا جيّدًا للغاية بالنسبة لنا. حيث أنّها قريبة للغاية من المستوى الذي كنا نعمل عليه".

وأضاف: "إنّه نموذج تجاري أفضل بكثير في رأيي. كنّا قادرين على الضغط من أجل احتواء سباق التطوير الجنوني في هذه الحقبة في جانب المحرّك، حيث كنّا ننفق مبالغ جنونية على المحرّك، وذلك سيتغيّر أخيرًا".

وتابع: "سُمع صوتنا في النهاية، والذي كان يمثّل ربما صوت المنطق. كل هذه الأمور تأخذنا إلى الوجهة الصحيحة، وأنا أثق في ذلك".

في المقابل، أحاطت الشكوك برغبة المصنّعين مواصلة الاستثمار في رياضة السيارات بعد التراجع الكبير الذي شهدته مبيعات المركبات الخفيفة بسبب فترة الإغلاق، حيث كانت هنالك علامات استفهام حتى قبل تلك الأزمة حول استمرار مشاركة رينو في الفورمولا واحد.

مع ذلك، وعلى الرُغم من أنّه لا يملك بعد ضمانة راسخة من الإدارة العليا لتحالف رينو/نيسان بأنّ الفورمولا واحد ما تزال بالنسبة لهم مشروعًا أساسيًا، لكن أبيتبول قال: "تواجدنا في الفورمولا واحد منذ سبعينات القرن الماضي، وكنا أوفياء للفورمولا واحد، حيث وبالتطلّع قُدمًا إلى المستقبل فإنّه من المهم أن نبقى أوفياء لجذورنا، وللمكان الذي أتينا منه، وكذلك تاريخنا، ليس فقط بدافع الولاء ولكن لأنّ هذا يعني كذلك أن لديك عامل جذب لعملاء اليوم والغد".

واختتم: "رياضة السيارات تملك قيمة فريدة ومساهمة كبيرة بداخلها. ولهذا نؤمن بهذا المشروع، كما نفعل مع عدد من الأنشطة التسويقية الأخرى، بخلاف أنّ تلك تُعد رياضة ونواة للتكنولوجيا. هذه سباقات، والتي تمثّل مشاعر أيضاً، ورينو تدعم ذلك. وكل ذلك يعني الكثير لنا، وعليه تواجدنا هنا لعقود، وننوي مواصلة ذلك لفترة طويلة".

جديرٌ بالذكر أنّ تحالف رينو/نيسان ملتزم بالفورمولا إي، حيث لاحظ أبيتبول أن التواجد في الفورمولا واحد والفورمولا إي قد سمح للشركة بخوض منافسات البطولة الكهربائية بنفقات متوازنة كونها تطوّر عددًا من التقنيات للفورمولا واحد التي يُمكن بعد ذلك نقلها إلى الفورمولا إي، حيث يعتقد أن الفرومولا واحد بذلك ستظل رائدة في الابتكار.