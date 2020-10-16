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أبيتبول: ريكاردو لعب دورًا أساسيًا في تقدّم رينو

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أبيتبول: ريكاردو لعب دورًا أساسيًا في تقدّم رينو

يعتقد سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أنّ نتيجة جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد تعكس المساهمة الإيجابيّة لدانيال ريكاردو في الفريق منذ انضمامه الموسم المنقضي.

حقّق ريكاردو منصّة تتويجه الأولى مع رينو وكذلك منصّة التتويج الأولى للصانع الفرنسي منذ عودته بفريقه المصنعيّ إلى الفورمولا واحد في 2016 وذلك خلال جائزة إيفل الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

وشدّد أبيتبول على قيمة منصّة التتويج هذه قبل انفصال الطرفين نهاية هذا الموسم عندما ينتقل ريكاردو إلى مكلارين.

وقال الفرنسي: "منصّة التتويج هذه بذات الأهميّة بالنسبة للفريق، ودانيال ولي. تساءلنا كثيرًا عند قرار ضمّه إليها، وكذلك قرار انضمامه إلى الفريق من جانبه".

وأضاف: "أعتقد بأنّ منصة التتويج كانت مهمّة للغاية من أجل إسكات المنتقدين وإظهار أنّ تلك الخطوة كانت منطقية. أجل، كان العام الماضي مخيّبًا للآمال، ويُمكن أن تُجادلوا بأنّ الوضع كان كذلك في بداية هذا الموسم أيضاً".

وأردف: "لكن لا توجد الكثير من الفرص للحصول على سائقٍ مثل دانيال ويكون متاحًا في سوق السائقين. لذا لا أزال أعتقد بأنّ ذلك كان الخيار الأنسب في ذلك الوقت".

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وقال أبيتبول أنّ دفع ريكاردو ساعد على تقدّم الفريق إلى الأمام بعد موسم 2019 المخيّب.

وقال حيال ذلك: "لم يكن الفريق ليكون بالوضع الذي هو عليه اليوم من دون دانيال، ربّما نتيجة العام الذي أكملناه معًا في 2019، حيث كان مؤلمًا، ودفعنا جميعًا إلى الأمام، ربّما بدءًا بي، عبر اتّخاذ إجراءات رفقة مارشين بودكوفسكي في إنستون".

وأضاف: "لذا نجد أنفسنا في موقعٍ أفضل هذا العام وكذلك للعام المقبل، دانيال قادرٌ على فعل هذه الأشياء".

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كما أشار أبيتبول إلى ردّة فعله الشخصيّة المنزعجة بعد الإعلان عن مغادرة ريكاردو في مايو الماضي.

وقال أبيتبول حيال ذلك: "أعلم أنّ تعليقاتنا كانت سلبيّة بعض الشيء عندما اكتشفنا أنّه لن يبقى مع الفريق حينها".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّها كانت ردّة فعل صادقة، وعاطفيّة في الوقت الذي يقوم فيه دانيال بأشياء صادقة تجاه الفريق".

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